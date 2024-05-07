Ядерная война или мирные переговоры? Чего ждать от Путина после инаугурации

Кремлевский диктатор захватил власть еще на 12 лет

Несмотря на то, что Украина не признает легитимность выборов в РФ, во вторник, 7 мая, там все же состоялась очередная инаугурация Владимира Путина. Диктатор, фактически правящий государством-агрессором с 2000-го, вошел в свою пятую каденцию и, согласно обновленному законодательству РФ, сможет занимать должность президента до 2036 года.

Сменит ли Владимир Путин военную стратегию в Украине после получения от россиян очередного карт-бланша на безграничную власть, "Телеграф" спрашивал у военных и политических аналитиков.

Мобилизация и бряцание ядерным оружием

В конце 2023 года военные эксперты высказывали подозрения относительно вероятного усиления мобилизационных мер в РФ после переизбрания Путина президентом. Мол, Кремль усыпит бдительность россиян на время предвыборной кампании, а получив желаемое, начнет еще более активно сгонять пушечное мясо на фронт.

В настоящее время оккупационные войска РФ имеют возможность пополнения личного состава на уровне до 40 тысяч человек в месяц, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. Этого достаточно, чтобы минимизировать санитарные и безвозвратные потери, которые, по оценкам западных разведок, составляют до 30 тысяч человек ежемесячно.

Исходя из этого, говорить о необходимости объявления в России всеобщей или даже частичной мобилизации, пока не приходится.

– Они будут продолжать наступление по нескольким направлениям, пытаясь успеть использовать окно возможностей до того, как заработает чешская инициатива и Украина получит военно-техническую помощь из Великобритании, США и других европейских стран, – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Согласно сообщению Минобороны РФ, уже в ближайшее время государство-террорист планирует проведение учений с целью отработки подготовки и применения нестратегического ядерного оружия для повышения готовности к выполнению боевых задач. Генштаб ВС РФ уже приступил к подготовке к мероприятиям с участием ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.

Поводом для этого якобы служат "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации". По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, речь идет о "беспрецедентном истоке напряженности" из-за риторики президента Франции Эммануэля Макрона, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, а также некоторых "американцев".

По словам Дмитрия Снегирева, данные заявления, как и разговоры о существенном увеличении численности войск РФ путем мобилизации, ни что иное, как элемент информационно-психологических операций для давления на высшее военно-политическое руководство Украины. Впрочем, реальные угрозы для нас эти действия не несут.

– Соединенные Штаты уже заявили о том, что подобное бряцание ядерным оружием является недопустимым, но их разведка не видит никаких изменений, свидетельствующих о готовности РФ к применению тактического ядерного оружия. В то же время, американцы дают понять Кремлю, что они готовы к любым его действиям в этом направлении, — отмечает аналитик.

В то, что Путин решится на развязывание ядерной войны, не верит и экс-сотрудник СБУ, консультант комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

– Если верить свежему расследованию издания "Проект", посвященному дворцу Путина в Геленджике, глава Кремля настроен жить долго и счастливо. Не для того он окружает себя такой роскошью и множит ее из года в год, чтобы сжечь все это в ядерном огне (а именно это произойдет, если Путин рискнет нанести удар).

Если бы он жил аскетично, спал на раскладушках как Сталин, можно было бы предположить, что терять ему нечего и единственной целью является уничтожение мира, даже ценой собственной жизни. Напротив, этот человек явно ценит свое здоровье, молодость и комфорт. Поэтому да, бряцать ядеркой он будет постоянно, но вряд ли решится на ее использование, – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Социально-политические метаморфозы в России

Главные изменения внутри РФ уже произошли, и они никоим образом не зависят от планов Владимира Путина на новый президентский срок, уверен Дмитрий Снегирев. Свидетельством тектонических изломов в сознании россиян является то, что в информационном пространстве РФ регулярно обсуждаются угрозы со стороны Украины.

– Раньше повестка дня там состояла из их намерений относительно Украины и всего мира, а теперь они всерьез опасаются ударов со стороны ВСУ по Керченскому мосту и другим стратегическим объектам. Это свидетельствует об осознании ими возможности перенесения войны на территорию РФ.

Еще одним доказательством страха и слабости самого диктатора является показательный вызов послов Великобритании и Франции в МИД РФ, где им со строгим лицом пытались внушить мнение об "адекватном" ответе на удары Украины по территории РФ западным вооружением. Нам следует использовать эти страхи и не опасаться следующего шага Путина, а самим продуцировать негативные для россиян настроения, – говорит эксперт.

Уже скоро не лучшие времена наступят и для рядовых россиян, уверен Иван Ступак. По словам эксперта по национальной безопасности, с каждыми новыми выборами в РФ ситуация с "закручиванием гаек" в обществе только усугубляется.

– Эта каденция не станет исключением: будет больше новых карательных законов, уголовных статей. Не исключено, что появятся лагеря для всех, кто не согласен с генеральной линией партии. Создание таких мест обсуждается там уже давно. Вероятно, со временем вернется и практика карательной психиатрии. Всех, кто попытается распространять оппозиционные настроения, будут отправлять на принудительное лечение, как это было в Советском Союзе. Будут новые диссиденты и политзаключенные, – говорит эксперт.

Еще одним признаком приближающихся изменений в высших политических кругах РФ стало недавнее задержание на взятке заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Снятие неприкосновенности с ближайшего окружения Сергея Шойгу может свидетельствовать о том, что и под ним самим очень скоро может зашататься кресло.

Более того, уже сейчас ходят слухи о планировании замены Шойгу на губернатора Тульской области, аффилированным с ЧВК "Вагнер" Алексея Дюмина.

Вероятно, целью дискредитации Шойгу в глазах Путина является борьба двух башен Кремля за финансовые потоки, открываемые войной с Украиной, считает Дмитрий Снегирев.

– Семья Ковальчуков, которую называют "кошельком" Путина, пытается ослабить позиции своих конкурентов. Их интересует не столько сам Шойгу, сколько финансовые потоки Минобороны, а именно средства, выделяемые на восстановление инфраструктуры на временно оккупированных территориях. Это многомиллиардные контракты и, соответственно, лакомый кусок.

К тому же, понижая субъектность Шойгу, создаются предпосылки для репрессий среди военного руководства и нейтрализации потенциальной военно-политической оппозиции. Всем дают понять, что теперь кого угодно могут объявить коррупционером и закрыть надолго, – уверен эксперт.

Хотя межклановая борьба между башнями Кремля действительно не прекращается ни на мгновение, человека с тем уровнем доверия, которым пользуется Шойгу, Путин увольнять вряд ли решится, уверен Иван Ступак.

– В России никогда не увольняют за профнепригодность, там устраняют только за недостаточную лояльность к вождю. Шойгу – один из немногих сверхпреданных Путину людей. Ни разу он не проявил политических амбиций. Даже когда его перевели с поста главы министерства чрезвычайных ситуаций на губернатора Московской области, смиренно уехал, что Путин очень оценил и с тех пор держит его возле себя.

Да, определенная "шлифовка" среди окружения Шойгу ведется. Иванов – не первая ее жертва. Впрочем, не думаю, что у Путина есть лучшая кандидатура на место самого Шойгу. Кем его заменить — молодым, амбициозным полковником? Во-первых, на его фоне Путин будет выглядеть стариком. Во-вторых, это очень большой риск для диктатора: если новенький решит занять его место, достаточно просто подогнать под Кремль танки. Если решимости у него будет больше, чем у Пригожина, для Путина все закончится очень быстро, — говорит Иван Ступак.

Мирные переговоры

Еще одной острой темой, активно обсуждаемой на мировой политической арене, является вероятное заключение перемирия или договоренности о полном прекращении войны между Украиной и РФ уже в 2024-м. Впрочем, по мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, Владимир Путин не демонстрирует готовности ни к каким уступкам.

– Учитывая динамику развития ситуации на востоке Украины, можно констатировать, что россияне не заинтересованы в проведении мирных переговоров. Путин заинтересован, во-первых, максимально дискредитировать саммит мира, который будет проходить в Швейцарии, во-вторых, захватить как можно большую территорию Украины. Я не вижу оснований, по которым Россия должна вести мирные переговоры.

В общем это самоназначение Путина президентом ведет к окончательному превращению его в Ким Чен Ына. Свидетельством этому являются "нарисованные" 87% голосов на так называемых выборах — больше просто никуда. Впрочем, следует понимать, что проблема не только в самом Путине, но и в коллективном путинизме, основывающемся на рашизме. Именно с этим мы будем иметь дело, – говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Ни Украина, ни Россия никогда не подпишут мирные планы, написанные рукой врага, уверен Иван Ступак. Завершить войну может либо принятие сторонами конфликта документа на основе предложений нейтральной стороны, либо давление на Россию со стороны ее покровителей.

– Добровольно россияне не будут останавливаться, ведь имеют преимущество в людях и времени. Впрочем, если Западу удастся убедить Китай и Индию в том, что мир в Украине будет для них выгоднее войны, они смогут надавить на Путина. Российская нефть идет в Индию, железная руда, древесина и другие полезные ископаемые – в Китай. Потеря этих рынков сбыта будет означать для РФ очень большой экономический ущерб, поэтому Путину придется подчиниться этой политической воле, – говорит эксперт.