"Демонстрирует свое настоящее лицо": в США и ЕС отреагировали на изменения в ядерной доктрине России

Кремль оставляет за собой право на ядерный удар в случае "агрессии" против России и Белоруссии.

В США и Европейском Союзе отреагировали на новые угрозы президента России Владимира Путина насчет применения ядерного оружия против неядерных стран. Там назвали их безответственными.

Как заявил спикер ЕС Петер Стано, эти угрозы являются очередным свидетельством его безответственного поведения. По его словам, они не изменят позицию Евросоюза по продолжению поддержки Украины, пишет Укринформ.

"Не впервые Путин делает ставку на свой ядерный арсенал. Это лишь продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, что демонстрирует всему миру его настоящее лицо, особенно во время проведения недели высокого уровня в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Он не стесняется играть в ядерные азартные игры снова и снова. Мы, безусловно, решительно отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной", – подчеркнул Стано.

Он отметил, что ЕС пытается привлечь внимание международных партнеров к тому, насколько безумным и безответственным является поведение Путина. Стано напомнил, что РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН, главной задачей и обязанностью которого является поддержание мира в мире, но Путин подрывает такие усилия.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC назвал смену Россией своей ядерной доктрины "безответственной и несвоевременной". По его словам, это снижает порог применения ядерного оружия.

"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно говорили об этом в прошлом, когда он (Путин. — Ред.) бряцал ядерной саблей. Поэтому я просто посоветовал бы сделать это сейчас, когда весь мир собрался говорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", — сказал Блинкен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Путина Дмитрий Песков объяснил изменения в ядерной доктрине РФ.