Путин собрался показывать ядеркой "кузькину мать", остался только один вопрос

Ботинок будет с каблуком?

Российский президент Владимир Путин, скорее всего, собирается закосплеить Никиту Хрущева и ударить ботинком по столу, угрожая показать "кузькину мать", как в разгар Карибского кризиса.

Именно так некоторые эксперты оценивают свежее заявление Путина об изменении Ядерной доктрины. Мол, это не что иное, как новый вариант Карибского кризиса 1962 года. Тогда мир оказался за одно мгновение до ядерной войны.

Что Путин хочет изменить в Ядерной доктрине

Москва расширяет список оснований для ответного удара. По словам главы Кремля, Россия может применить ядерное оружие (теперь по неядерным государствам тоже) в случае:

если противник, используя обычное оружие, "создает критическую угрозу"

если есть достоверная информация о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения

в случае агрессии против Беларуси

при получении достоверной информации о массированном старте ракет и БПЛА и пересечении ими границы.

Для сравнения, предыдущая ядерная доктрина отмечала, что Россия может применить ядерное оружие в случае ядерного нападения противника или обычного нападения, угрожающего существованию государства.

Что это значит на самом деле

Политолог Вадим Денисенко отмечает, что Путин резко поднимает ставки. Он хочет повторить Карибский кризис, в котором СССР, по мнению Путина, проиграл. Но на этот раз наоборот — Путин мечтает о развороте американских, а не советских кораблей.

"Главный комплекс Путина – не развал СССР, а Карибский кризис. Он считает, что если бы Хрущев тогда не сдался, Штаты бы проиграли еще тогда", – пишет политолог и добавляет, что свое заявление Путин обложил условиями, поэтому никакого ядерного удара не будет.

Инвестбанкир Сергей Фурса тоже считает, что события напоминают Карибский кризис. Фурса отметил, что Путин пугает Байдена по Карибскому кризису во время выборов.

"И заодно дает пас Трампу, Маску и визжать об угрозе ядерной войны, пугая рядовых американцев, которых не испугали гаитяне, что съедят их кошку. Все же страх — это основное оружие дорогих друзей и пособников Путина. Приятно что Путин вынужден идти ва-банк. Это никогда не было проявлением силы и уверенности. Значит дополнительные возможности ВСУ по поражению ряда целей в России, а на кону само разрешение бить на 300 км очень пугают Путина и ко", — пишет Фурса.

Он считает, что Путин вовсю пытается не допустить предоставление Украине разрешения бить вглубь России дальнобойными ракетами.

"Скорее всего, этот блеф подействует. За месяц до выборов американские власти вряд ли отважатся рисковать даже призраком ядерного кризиса, что может изменить расклады в, казалось бы, уже выигранной кампании по аннигиляции риска Трампа. Белому дому не нужны в ближайший месяц новости, что Россия начала какую-то проверку ядерных сил, которая может стать первым шагом перед их применением", — констатировал эксперт.

Издание The Washington Post обращает внимание на совпадение во времени угроз Путина и просьбу предоставить Украине разрешение избивать по РФ. Если с прошлой доктриной все понятно, то у нынешней ядерной доктрины РФ нет четких высказываний. Так что все будут вынуждены только догадываться и быть осторожными, пишет издание.

В то же время ядерные угрозы появлялись и раньше — как раз при предоставлении Украине любого оружия.

Что такое Карибский кризис, о котором все резко вспомнили

Никита Хрущев и Джон Кеннеди

В октябре 1962 года США и Советский Союз оказались в самом опасном за всю историю ядерном противостоянии. Обе страны имели ядерное оружие, накопленное за годы конкурирования и едва его не использовали.

Это произошло после того, как Соединенные Штаты разместили ракеты средней дальности "Юпитера" в Турции. В ответ СССР начал демонстрировать невероятную приверженность Фиделю Кастро на Кубе и решили по-братски помочь в противостоянии с США. Куба ведь была идеальным плацдармом, чтобы угрожать США ракетами.

В это время советский лидер Никита Хрущев решил показать президенту США Кеннеди "кузькину мать", разместив под носом в США свой ядерный арсенал. Эта фраза стала знаменитой. Существует даже легенда, будто Хрущев достал свой ботинок и ударил по столу с обещанием показать "кузькину мать".

Советская подлодка у Кубы, над которой кружит американский вертолет

Советский Союз тайно развернул на Кубе собственные ракеты, способные нести ядерное оружие. Возле Кубы плавали подлодки и корабли РФ. Поскольку Куба находится около США и оружие легко долетало до ключевых городов, страна была вынуждена реагировать.

Сначала ВМС США устроили морскую блокаду острова и не пускали туда оставшиеся корабли. Не обошлось без жертв и применения оружия: советская ПВО сбила над Кубой американский разведывательный самолет, пилот которого погиб.

Американцы сбрасывали в море специальные глубинные бомбы, чтобы заставить всплыть советские подлодки. Война чуть не началась 27 октября, ведь на одной из таких лодок была настоящая торпеда с ядерной боеголовкой. Экипаж имел приказ применить ее в случае, когда подлодка будет повреждена глубинными бомбами или огнем с поверхности. Лодка таки была повреждена, но благодаря здравому смыслу экипажа, ядерку не применили.

Конфликта удалось избежать благодаря договоренностям двух лидеров государств: Джон Кеннеди вывел ракеты из Турции, Никита Хрущев вывез ракеты из Кубы. США сняли блокаду острова и публично отказались от вторжения.

Как видим, Путин, очевидно, решил вслед за Хрущевым "постучать геополитическим ботинком". Остается только один вопрос — будет ли это обувь на каблуках, которой прославился российский президент в попытках скрыть свой низкий рост.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные готовились к российской ядерной атаке на Пасху в 2022 году. Тогда ожидалось, что российский диктатор Владимир Путин устроит ядерную провокацию на Яворивском полигоне во Львовской области.