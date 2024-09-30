Снимет ли Трамп ограничения на удары по России: Волкер дал неожиданный прогноз

США могут разрешить бить по России еще до выборов

Украина может получить возможность бить западным оружием по России еще до выборов президента США. А в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа ВСУ получат большое количество оружия.

Такое мнение высказал бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер в комментарии DW. По его словам, разрешение на нанесение ударов может приниматься постепенно.

"Допускаю, что еще до выборов или вскоре после них администрация Байдена начнет снимать эти ограничения, возможно, без громких заявлений, но начнет", — сказал Волкер.

Он также предположил, что Трамп тоже поддержит такое решение, но может пойти еще дальше и дать украинцам новое соглашение по ленд-лизу. В его рамках Украина сможет одолжить столько денег на покупку американского оружия, сколько ей понадобится, но с условием завершения войны, когда Владимир Путин будет на это согласен.

"В то же время он будет давить на Путина. Он скажет: "Мы дадим украинцам столько оружия, сколько нужно, мы обеспечим вступление Украины в НАТО. Заканчивайте войну!", — сказал Волкер.

Как сообщалось ранее, советник Трампа по вопросам нацбезопасности в 2017-18 годах, генерал-лейтенант Герберт Макмастер рассказал, что политик не сможет закончить войну, так как не понимает, что происходит.