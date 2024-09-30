Может ли Украина вступить в НАТО "частями": Столтенберг назвал условия

Гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который покидает свой пост уже 1 октября, объяснил, сможет ли Украина вступить в Альянс "частями". Речь идет о членстве, когда часть территорий находится под временной оккупацией, а нормы НАТО не распространяются на эти регионы, как, например, это было с Германией в свое время.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Столтенберг убежден, что, если окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией являются единственным способом для Украины стать членом НАТО, то для Путина это может стать стимулом, чтобы продолжать войну.

"Но мой главный месседж в том, что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", – добавил он.

На вопрос, возможен ли в принципе сценарий, когда Украина становится членом Альянса с частично оккупированными территориями, Столтенберг подчеркнул, что это "решают союзники по НАТО". При этом он добавил, что это должно стать гарантией недопущения будущей агрессии со стороны России.

"И опять-таки, Украина сама будет решать, что является приемлемым. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", – отметил Столтенберг.

Напомним, как ранее мы писали, идеи о вступлении в НАТО "частями" начали звучать еще в 2023 году, однако в ОП на тот момент отвергли такой вариант.