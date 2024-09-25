Уже готовятся воевать с Россией? В НАТО планируют, как будут перевозить раненых
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Страны Альянса планируют перевезти раненых подальше от фронта в случае вероятной войны с Россией
Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует транспортировку большого количества раненых подальше от линии фронта в случае вероятного нападения Российской Федерации. Вероятно, это будет делаться с помощью большого количества специальных поездов.
Об этом в интервью агентству Reuters рассказал глава командования логистики НАТО, генерал-лейтенант Александр Золлфранк. По его словам, будущий сценарий в условиях потенциального противостояния с Россией будет отличаться от опыта боевых действий в Ираке и Афганистане.
В случае гипотетической войны России и НАТО военным Альянса, вероятно, придется столкнуться со следующими проблемами:
- большое поле военных действий;
- большое количество раненых в ходе боестолкновений;
- временное отсутствие преимущества в воздухе возле линии фронта.
Основной вызов, с которым предстоит столкнуться военным стран-членов НАТО — это быстрое обеспечение качественной медицинской помощи, в худшем случае, большому количеству раненых. Но Золлфранк не уточнил количество раненых, на которое могут рассчитывать в командовании Альянса.
В случае вероятной войны раненых солдат предстоит транспортировать на большое расстояние. Однако рейсам медицинской эвакуации могут угрожать российские военные самолеты и система ПВО. Это требует использования госпитальных поездов.
Еще одним препятствием для Альянса является различие в медицинском законодательстве стран-членов НАТО. В этом случае решить проблему помогло бы создание "военно-медицинского Шенгена", который бы позволил свободное перемещение раненых военнослужащих в пределах НАТО.
Ранее "Телеграф" сообщал, что вопрос о приеме Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО) нужно решать "не спеша". Об этом в интервью американским СМИ заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.