Как повлияют ядерные угрозы Путина на помощь НАТО: Столтенберг исчерпывающе объяснил
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Россияне пытались помешать каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что члены Альянса не должны отказывать от предоставления большей военной помощи Украине из-за нового бряцания ядерным оружием со стороны российского президента Владимира Путина. Он считает это "безрассудной российской ядерной риторикой".
Такое заявление Столтенберг сделал в интервью агентству Reuters. Таким образом он отреагировал на недавние слова Путина о том, что Россия якобы может применить ядерное оружие, если по ее территории будут нанесены удары дальнобойными ракетами.
"Что мы увидели, так это шаблон безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и оно (заявление Путина. – Ред.) вписывается в этот шаблон", – считает Столтенберг.
Он также напомнил, что "россияне пытались помешать" каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новым вооружением — танками, истребителями, дальнобойными системами и т.д.
"Они не преуспели, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддерживать Украину", – подытожил генсек.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, применит ли Путин ядерное оружие.