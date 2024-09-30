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Как повлияют ядерные угрозы Путина на помощь НАТО: Столтенберг исчерпывающе объяснил

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин и Йенс Столтенбрег Новость обновлена 30 сентября 2024, 17:16
Владимир Путин и Йенс Столтенбрег. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россияне пытались помешать каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что члены Альянса не должны отказывать от предоставления большей военной помощи Украине из-за нового бряцания ядерным оружием со стороны российского президента Владимира Путина. Он считает это "безрассудной российской ядерной риторикой".

Такое заявление Столтенберг сделал в интервью агентству Reuters. Таким образом он отреагировал на недавние слова Путина о том, что Россия якобы может применить ядерное оружие, если по ее территории будут нанесены удары дальнобойными ракетами.

"Что мы увидели, так это шаблон безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и оно (заявление Путина. – Ред.) вписывается в этот шаблон", – считает Столтенберг.

Он также напомнил, что "россияне пытались помешать" каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новым вооружением — танками, истребителями, дальнобойными системами и т.д.

"Они не преуспели, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддерживать Украину", – подытожил генсек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, применит ли Путин ядерное оружие.

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#Украина #НАТО #Помощь #Йенс Столтенберг