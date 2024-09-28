"Узнают первыми": у Зеленского заинтриговали заявлением об ударах по России западным оружием

Сначала будут удары, а потом объявление

Даже если Украина получит разрешение бить по территории России западным оружием, то публично об этом говорить не будут. Скорее всего объявление будет сделано уже после ударов.

Об этом рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров в эфире единого марафона новостей. Он отметил, что что разрешение зависит от четырех стран — США, Великобритании, Италии и Франции.

"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уж потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет", — сказал Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского добавил, что в настоящее время однозначного разрешения от партнеров на удары по России нет, однако на них оказывается огромное давление. Украина надеется на то, что они в итоге все же дадут разрешение.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в США не верят в эффективность ударов дальнобойным оружием по РФ. Они заявляют, что якобы нет единого компонента, который помог бы обеспечить Украине победу в войне.

В Украине же неоднократно подчеркивали, что разрешение на удары дальнобойным оружием необходимы в первую очередь для уничтожения российской авиации, которая используется для бомбардировок украинских городов.