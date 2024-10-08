Росія вже готова відповісти? Лавров пригрозив, якщо Захід дозволить удари по РФ

Москва загрожує США та Україні наслідками у разі нових ударів по території Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вибухнув погрозами на адресу не лише України, а й США. Він загрожує "заходами у відповідь" у разі застосування західних далекобійних ракет по території РФ.

Про це повідомляє Newsweek. В інтерв’ю виданню глава МЗС Росії повторив вимогу Кремля, щоб Україна відмовилася від членства в НАТО, вивела свої війська з чотирьох областей, які Росія анексувала (Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька — Ред.), скасувала всі санкції проти Росії.

Якщо Україна битиме західною зброєю по Росії, Кремль вживе "заходів у відповідь", заявив Лавров. Але про які заходи йдеться, голова російської дипломатії не уточнив.

За версією Кремля, ці вимоги стануть передумовою для того, щоб Росія подумала про припинення війни, заявив Лавров. Він додав, що ці вимоги нібито утримувалися у Стамбульських угодах, парафованих у березні 2022 року російською та українською делегаціями.

Також Лавров звинуватив Україну в "озброєному вторгненні" в Курську область у серпні 2024 року і заявив, що США та країни НАТО "збираються завдати стратегічної поразки Росії руками українців". Тому у Кремля не залишається іншого виходу, окрім як продовжувати війну, яка називається в Росії "спеціальною військовою операцією".

Міністр закордонних справ Росії цинічно заявив, що українці, які змушені захищати свої будинки від росіян, роблять це тому, що "власна влада безжально штовхає їх на війну". Водночас росіяни, які їдуть до чужої країни як окупанти, на думку Лаврова, "захищають свій народ та життєво важливі інтереси безпеки".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава МЗС РФ назвав мирну ініціативу президента України Володимира Зеленського "ультиматумом чистої води". За його словами, РФ ніколи не розглядала всерйоз "формулу Зеленського".