"Дело не в территориях": Лавров выступил с новым циничным заявлением о войне в Украине

Он снова заговорил о "правах русскоязычных"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию якобы не интересуют территории Украины. Он также высказался насчет возможных мирных переговоров.

Лавров назвал мирную инициативу президента Украины Владимира Зеленского "ультиматумом чистой воды", пишут российские СМИ. По его словам, РФ никогда не рассматривала всерьез "формулу Зеленского"

"Канцлер Шольц сказал, что пора начинать договариваться. В немецкой прессе и в других средствах массовой информации содержатся намеки: "давайте вот как бы исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на земле". Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели, мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требует международное право, многочисленные конвенции о правах человека и о правах национальных меньшинств, и как того требует, прежде всего, Устав Организации Объединенных Наций", –- сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил, что в Украине якобы "истреблялись" права людей, которые "сопричастны к русской культуре". Также он сказал, что ни одна из мирных инициатив, которую выдвигают "партнеры", якобы"не касается "прав русскоязычных людей".

"Речь идет не о том, где собраться, в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать. Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно, потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока вот конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает", — сказал он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к возобновлению усилий по установлению мира в Украине. Он заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским согласились с необходимостью новой мирной конференции с участием России.