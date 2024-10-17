"Путин должен уважать нашу силу": Зеленский представил План победы в Брюсселе

Уже в ноябре Украина подготовит полноценный документ на основе Формулы мира

Украина просит как можно быстрее оказать помощь по тайным приложениям Плана победы. Напомним, 16 октября документ был презентован в Верховной Раде Украины.

В четверг, 17 октября, президент Владимир Зеленский посетил заседание Евросовета в Брюсселе, где представил основные пункты Плана победы. Именно во время своего выступления лидер страны и попросил союзников поскорее оказать помощь по тайным приложениям Плана победы.

Среди других тезисов во время выступления Зеленского прозвучали и следующие:

Китай продолжает помогать России в ведении войны вместе с КНДР и Ираном.

План победы – это мост к успешному Саммиту мира.

Необходимо разместить в Украине ракетные комплекты для сдерживания Путина, чтобы вынудить РФ к переговорам или уничтожить их военные объекты.

Как заявил президент, уже в ноябре Украина подготовит полноценный документ на основе Формулы мира, всех десяти пунктов, и представит его всем, в том числе и россиянам, на втором Саммите мира.

Зеленский также в очередной раз отметил, какую угрозу миру несет Россия. Он подчеркнул, что в следующем году Путин хочет добиться такого уровня производства боеприпасов, который можно сопоставить с европейскими странами.

"И ему помогает Северная Корея – снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. А еще Иран. К сожалению, мы получаем сигналы, что Китай до сих пор активно помогает России затягивать эту войну. И у нас есть четкие разведданные. Нам нужно усилиться сейчас", – подчеркнул президент.

"План победы рассчитан именно на этот период. И я призываю всех вас помочь воплотить его в жизнь. Если мы начнем сейчас и будем придерживаться Плана победы, мы сможем закончить эту войну не позже следующего года".

Также Зеленский в очередной раз отметил, что Россия понимает только язык силы. И принудить ее к прекращению войны можно только одним способом продемонстрировать решительность и силу.

"Все вы знаете психологию России, а некоторые, думаю, знают ее очень хорошо. Россия прибегнет к дипломатии, только когда увидит, что не может ничего достичь силой. Это и есть План, это именно то, что нужно. Россия десятилетиями использовала геополитическую неопределенность, вызванную тем, что Украина не в НАТО. Сейчас факт немедленного приглашения Украины к вступлению в НАТО стал бы решающим", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о реакции народных депутатов на План победы Зеленского. Мнения народных избранников разделились