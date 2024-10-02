Ставки высоки: в США намекнули на переговоры по Украине "в скором будущем"

Тема Украины важна не только для Европы

В США надеются на то, что вскоре начнется дипломатический процесс урегулирования войны между Россией и Украиной. Однако там подчеркивают, что коллективный Запад не может допустить исхода, когда Москве захочется повторить вторжение в будущем.

Об этом рассказал заместитель главы Госдепартамента США Курт Кемпбелл в разговоре с журналистом Аароном Миллером. По его словам, из-за ситуации в Украине в настоящее время "ставки высоки" для всего мира.

"В конце концов, я думаю, что есть понимание того, что некоторые из этих вопросов придется решать за столом переговоров. И я надеюсь, что в какой-то момент в скором будущем мы окажемся на пути к определенному дипломатическому взаимодействию", — сказал он.

По его словам, в США видят, что россияне начали восстанавливать свою армию с огромной скоростью, включая наращивание производства танков, ракет и БПЛА. По его словам, свою роль в этом сыграли КНДР и Иран, а также Китай, который имеет куда более глубокое взаимодействие с Россией, чем ранее считалось на Западе

Кемпбелл добавил, что недавно Россия была в очень затруднительном положении, а выживание Владимира Путина было под угрозой. Однако сейчас ситуация изменилась и в этом значительную роль сыграл именно Пекин.

По его словам, сейчас для западной коалиции ставки настолько высоки, что она не может допустить, чтобы Россия или Китай могли выйти из всей этой ситуации с осознанием того, что они могут повторить опыт Украины где-либо в другом месте. При этом дипломат отметил, что речь идет не только об угрозе для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщалось ранее, 29 сентября президент США Джо Байден впервые с начала российского вторжения заявил, что Украина победит в войне против российских захватчиков.