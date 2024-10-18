Тбилиси доигралось? Саммит Евросовета фактически остановил процесс вступления Грузии в ЕС

Евросовет ожидает, что парламентские выборы в Грузии будут свободными и справедливыми в соответствии с международными стандартами

На саммите Европейского совета 17 октября фактически был остановлен процесс приема Грузии в Европейский Союз. Таким образом, Евросоюз отреагировал на все более пророссийский вектор этой страны.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Евросовета. Там говорится, что ЕС готов поддержать на европейском пути грузинский народ (но не правительство).

В то же время Евросовет выражает обеспокоенность тем курсом, который взяли грузинские власти, поскольку этот путь противоречит ценностям и принципам, на которых основан Европейский союз. Правительству Грузии нужно изменить курс или принять как факт то, что вступить в ЕС страна не сможет.

"Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает его. Он призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. ЕС будет внимательно следить за ситуацией", — отмечается в документе.

Кроме этого, Евросовет ожидает, что парламентские выборы в Грузии будут свободными и справедливыми в соответствии с международными стандартами. Грузии рекомендуется допустить на выборы международных и национальных наблюдателей. Также грузинское пророссийское правительство предостерегают от давления на свободные и независимые СМИ. С другой стороны, ЕС все еще поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии внутри ее международно признанных границ.

"Европейский совет подчеркивает неизменную приверженность Европейского союза мирному урегулированию конфликтов и своей политике непризнания и привлечения", — резюмировали члены ЕС в документе.

Напомним, находящаяся у власти в Грузии пророссийская партия "Грузинская мечта" в своей предвыборной агитации на выборах в парламент использует манипулятивные баннеры на которых показаны разрушенные Россией украинские города. Их сравнивают с городами Грузии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на улицах Грузии начались протесты против закона об иноагентах. 13 мая к протестам присоединились студенты из основных вузов Грузии. Они проигнорировали занятия в учебные заведения Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Полиция в свою очередь разгоняла митингующих.