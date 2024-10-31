Запад готов, но мешает Зеленский: Лукашенко отметился новым абсурдом о войне

По его мнению, Запад якобы готов на "ничью"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Запада якобы изменили свою позицию по войне России против Украины. По его словам, они будто бы готовы договариваться "на ничью".

"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно, быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", — сказал Александр Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности, проходящей в Минске, его цитирует "Смартпресс".

Вместе с тем он подчеркнул что "ситуация на земле меняется каждый день". Лукашенко также заявил, что сейчас все, что касается потенциальных мирных переговоров, якобы упирается в президента Украины Владимира Зеленского. По мнению диктатора у главы Украины "взыграли амбиции, в то время как война идет на территории его страны".

"Прежде всего, военные хотят закончить эту бойню. На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, и на Западе. Ну так надо двигаться, договариваться. Каждый день гибнут тысячи ни в чем не повинных людей с двух сторон", — цинично завершил Лукашенко.

Как сообщал "Телеграф", ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что россияне могут устроить провокацию против Беларуси. Есть некоторые признаки, что они могут готовить такой шаг.