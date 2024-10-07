Китай сотрудничает с РФ, а не с Путиным: украинцам объяснили, почему Пекин не союзник Москвы

Россия и Китай видят мировой порядок по разному

Китаю очень важно поддерживать дружескую риторику, поддерживать стабильные отношения с Российской Федерацией. Не с Путиным лично, а именно с Россией. РФ важна для Китая как партнер.

Об этом в интервью журналисту издания "Телеграф" Никите Михалеву рассказала главный консультант национального института стратегических исследований Алина Гриценко. По ее словам, между Россией и Китаем нет никаких обязательств. Китай, в отличие от КНДР, не обещал вписываться за Россию в случае какой-нибудь теоретической войны.

"Для Китая Россия важна как партнер во многих аспектах и по многим направлениям. В первую очередь в безопасном, потому что все же более 4 000 километров общей границы… Россия и Китай вместе действуют в информационном пространстве против Соединенных Штатов Америки, их партнеров и союзников. Пытаются опровергнуть ту риторику, которую активно продвигают Соединенные Штаты Америки", — отметила Гриценко.

Так, Россия и Китай неоднократно, едва ли не одновременно, обвиняли США в навязывании какой-то там своей идеологии миру, что не соответствует действительности, подчеркнула эксперт.

"И Россия, и Китай стремятся к изменению мирового порядка. К, как они говорят, более справедливому мировому порядку. Хотя под этим каждая из сторон понимает несколько иное", — отметила Гриценко.

По ее словам, у каждой из стран действительно свой взгляд на то, каким должен быть этот новый мировой порядок. Так, Китай видит себя мировым государством и стремится стать на одну ступень из США. В то же время Россия все еще верит в свои возможности занимать место одного из ключевых государств мира и быть одним из центров силы.

"Что уже невозможно, особенно после полномасштабного вторжения в 22-м году. Потому что это все влияние, которое Россия имела на отдельные регионы в мире, постепенно приходит в упадок в Центральной Азии, на Кавказе и так далее", — подчеркнула эксперт.

Таким образом у России и Китая разное видение мирового порядка, но при этом Китай стремится за счет России реализовывать свои собственные национальные интересы: торгово-экономические, энергетические и другие.

"Для Китая важно иметь стабильную, непрерывную связь с Россией. Понимая, что власть в России в какой-то момент времени может измениться и после того, как изменится власть для Китая, важно сохранять дружеские отношения с Россией, а также сохранять и продолжать поддерживать этот режим российский как антиамериканский и более прокитайский", — заключила эксперт.

По мнению эксперта, это и есть важнейшая задача для Китая. Сохранить Россию как партнера, который в любой период времени стал бы по одну сторону фронта с Китаем.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что эксперт назвала две главные цели Пекина в продвижении мирного плана Китая и Бразилии.