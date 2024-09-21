В России ответили, хотят ли переговоров с Украиной

Россия вновь отказалась участвовать в мирных инициативах

В России в очередной раз отказались от участия в саммите по украинской Формуле мира. Там называют его положения "ультиматумом о капитуляции".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передают российские СМИ.

"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", — сказала она.

Захарова высказала мнение, что второй саммит будет ставить целью утвердить Формулу мира как безальтернативную основу для завершения войны, добиться поддержки мирового большинства и "от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции".

По ее словам, Россия в таких процессах участвовать не будет. Кроме того она напомнила, что Владимир Путин ранее предлагал свою инициативу, которая "учитывает ситуацию на земле".

Как сообщалось ранее, с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Саммите мира в швейцарском Бюргенштоке около 100 делегаций из разных частей мира. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращении всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".

В Украине неоднократно говорили, что Россия должна быть представлена на втором саммите, поскольку это является частью плана.

Москва в свою очередь продвигает альтернативный "план" с требованиями отдать ей Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказаться от вступления в ЕС и НАТО. Представители России наотрез отказываются участвовать в украинских мирных инициативах.