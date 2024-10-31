Имеет собственные интересы? Лукашенко хочет участвовать в мирных переговорах по Украине

Александр Лукашенко считает, что это создаст гарантии безопасности для Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости участия его страны в будущих мирных переговорах по Украине. В ходе конференции по евразийской безопасности он подчеркнул, что присутствие Минска за столом переговоров является вопросом гарантии безопасности для Беларуси.

Глава страны также утверждает, что западные страны уже "осознали необходимость договариваться". Об этом сообщают белорусские СМИ.

Заявление прозвучало в четверг, 31 октября, на конференции по евразийской безопасности в Минске. Лукашенко рассказал о важности включения белорусской стороны в потенциальный переговорный процесс по урегулированию ситуации в Украине.

По словам белорусского лидера, у стран Запада появилось понимание необходимости переговоров. Он отметил определенный "крен" в ситуации вокруг возможных переговоров по Украине.

Выступление белорусского диктатора состоялось в рамках международного мероприятия, посвященного вопросам безопасности в евразийском регионе. В своей речи он неоднократно возвращался к теме важности участия Минска в предстоящих переговорах.

Представители белорусских властей настаивают на том, что их страна должна быть вовлечена в любые дипломатические инициативы, связанные с урегулированием ситуации в Украине. По словам Лукашенко, этот вопрос напрямую касается национальных интересов Беларуси.

Ранее "Телеграф" также писал, что Лукашенко угрожает России войной. Он уже не знает, как петлять, уверен военный эксперт Тарас Жовтенко.