Какую роль Индия может сыграть в переговорах с Россией: эксперт дал ответ

Гаранта безопасности Украины из Индии не получится, но посредником она может поработать.

Индия может сыграть значительную роль в переговорах Украины с Россией касательно прекращения боевых действий. Она могла бы стать неплохим посредником между обеими сторонами, но гаранта безопасности Украины из нее не получилось бы.

Об этом "Телеграфу" рассказал политический эксперт Игорь Попов. По его словам, роль посредника для Индии была бы более приемлемой, поскольку это совпадает с ее экономическими интересами и философией, продвигаемой лидером Индии Нарендрой Моди.

"Посредник — это тот, кто как раз в условиях горячей стадии войны будет осуществлять визиты звонки к обеим сторонам, и выяснять готов ли кто на какой компромисс. Здесь возможная роль Индии может быть, потому что у Индии с одной стороны есть отношения с Россией — она покупает кучу нефти и на этом зарабатывает. Индия себя декларирует как нейтральную страну и страну, которая хотела бы быть миротворцем", – пояснил эксперт.

Попов добавил, что хотя Индия имеет достаточно тесные экономические отношения с РФ, она имеет такие же отношения с Украиной. Более того, россиянам Индия оружие и боеприпасы не поставляет, а вот Украина получает от нее снаряды.

"Чешская снарядная инициатива большинство снарядов купила в Индии, как раз россияне были очень не рады. Но опять же это показывает что у нас с Индией есть рабочий контакт, а вот второе – это уже кто тогда может стать гарантами. С западной стороны это прежде всего США, а лучшие гарантии — это уже тогда приглашение в НАТО и гарантии коллективной безопасности", – резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Индия пытается быть миротворцем, пока не покупает российскую нефть. Политически Нью-Дели пытается быть миротворцем – потому и заявляет на всех площадках, что Индия "за мир" и немедленное прекращение всех войн.

Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между воюющими странами и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам. Об этом заявил посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук.