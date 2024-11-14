"Сделаем это снова": Рютте оценил будущее сотрудничество НАТО с США при Трампе

Глава НАТО поделился подробностями недавнего телефонного разговора с Трампом.

Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что избранный президент США Дональд Трамп понимает важность Альянса и роль США в нем. Во время встречи с президентом Латвии Ринкевичсом он успокоил европейских партнеров, напомнив о хорошем сотрудничестве с Трампом во время своего премьерства в Нидерландах.

Кроме того, глава НАТО поделился подробностями недавнего телефонного разговора с будущим президентом США. Об этом пишет издание "Европейская правда".

"На прошлой неделе у меня был с ним хороший телефонный разговор. Мы работали как друзья, когда я был премьером Нидерландов, и сделаем это снова, когда он станет новым президентом США", — сказал генсек НАТО.

Рютте прокомментировал сделанные ранее заявления Трампа о статье 5 договора НАТО, предусматривающей коллективную защиту всех членов Альянса. По его словам, блок играет ключевую роль не только в защите Европы и США, но и в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском и Трансатлантическом регионах.

Также он обратил внимание на современные глобальные угрозы от России, Китая, Ирана и Северной Кореи, которые активно сотрудничаюь между собой. По словам Рютте, Северная Корея помогает России в войне против Украины, а Китай и Иран снабжают ее военными технологиями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Рютте рассказал, какой будет политика Трампа по отношению к Украине. Генсек НАТО считает, что Дональд Трамп по возвращении в Белый дом не будет прекращать поддержку Украины.