"Зробимо це знову": Рютте оцінив майбутню співпрацю НАТО з США при Трампі

Очільник НАТО поділився подробицями нещодавньої телефонної розмови з Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте впевнений, що обраний президент США Дональд Трамп розуміє важливість Альянсу і ролі США у ньому. Під час зустрічі з президентом Латвії Рінкевичсом він заспокоїв європейських партнерів, нагадавши про добру співпрацю з Трампом у часи свого прем'єрства в Нідерландах.

Крім того, очільник НАТО поділився подробицями нещодавньої телефонної розмови з майбутнім президентом США. Про це пише видання "Європейська правда".

"Минулого тижня я мав з ним гарну телефонну розмову. Ми працювали як друзі, коли я був прем'єром Нідерландів, і зробимо це знову, коли він стане новим президентом США", – сказав генсек НАТО.

Рютте прокоментував попередні заяви Трампа про статтю 5 договору НАТО, яка передбачає колективний захист усіх членів Альянсу. За його словами Рютте, блок відіграє ключову роль не лише у захисті Європи та США, але й у забезпеченні безпеки в Індо-Тихоокеанському та трансатлантичному регіонах

Також він звернув увагу на сучасні глобальні загрози від Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, які активно співпрацюють між собою. За словами Рютте, Північна Корея допомагає Росії у війні проти України, а Китай та Іран постачають їй військові технології.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Рютте розповів, якою буде політика Трампа щодо України. Генсек НАТО вважає, що Дональд Трамп після повернення до Білого дому не припинятиме підтримки України.