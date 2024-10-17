Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО: Рютте озвучил четкий сигнал

Вступление Украины в НАТО – это уже решенное дело

Украина может стать 33-м или 34-м членом НАТО. Такие перспективы наметил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что вступление Украины в НАТО – это уже решенное дело. Такое заявление он сделал, прибыв на встречу министров обороны стран-членов в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Генсек отметил, что к настоящему моменту Украина может стать 33-м членом Альянса, хотя не исключено, что кто-то может присоединиться раньше. "Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Сейчас вопрос заключается в хронологии этого процесса", — подчеркнул Рютте.

Заявление генсека прозвучало на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы. Одним из ключевых пунктов этого плана является получение приглашения на вступление в НАТО.

Рютте воздержался от комментариев относительно того, стали ли страны Альянса более благосклонны к идее предоставления такого приглашения Украине. Он сосредоточил внимание на текущих усилиях союзников.

"В настоящее время мы концентрируемся на действиях, которые прокладывают путь к членству Украины в НАТО", — пояснил генеральный секретарь.

Он также добавил, что пока невозможно назвать конкретную дату вступления Украины в Альянс. Однако Рютте заверил, что работа над всеми направлениями, необходимыми для членства, активно ведется.

"Мы не можем сейчас ответить на вопрос "Когда?". Но мы работаем над всеми аспектами, чтобы Украина действительно однажды стала членом НАТО", — подчеркнул Марк Рютте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, поддерживают ли в НАТО План победы Зеленского. Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что пока не готов говорить о полной поддержке.