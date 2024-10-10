"Знаю его хорошо". Рютте рассказал, какой будет политика Трампа по Украине

Новый генсек НАТО высказался о действиях Трампа в отношении Украины, если он вновь станет президентом

Марк Рютте, новый генеральный секретарь НАТО, считает, что Дональд Трамп в случае своего возвращения в Белый дом не будет прекращать поддержку Украины. При этом в своих ранних заявлениях, политик-республиканец говорил, что нашей страны "больше нет".

Об этом Рютте заявил на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне. Генсека спросили, какой сигнал он может послать Трампу, учитывая его предыдущую риторику касательно Украины.

В ответ Рютте отметил, что у него нет такого сигнала для Трампа, потому, что они друг друга хорошо знают.

"Я работал с Трампом в течение четырех лет, будучи в должности премьер-министра Нидерландов. Знаю, что он полностью понимает и соглашается со мной, что эта борьба — это не только об Украине. Это также о безопасности и будущем США", — заявил Рютте.

Также он уточнил, что будет работать и с Камалой Харрис в случае ее победы на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

"Мы не знаем, кто победит. Я буду работать с Камалой Харрис, если ее выберут. Но я буду работать и с Дональдом Трампом, если его выберут", — отметил генсек НАТО. Также политик заявил, что не будет обеспокоен, если Трамп откажется от оказания поддержки Украине.

"Я абсолютно убежден, что в США понимают, что это не только для Украины, но и для них. Для всех Соединенных Штатов — от Вашингтона до Сан-Франциско — было бы меньше безопасности, если Путин одержит победу в Украине", — подчеркнул Рютте.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент США Джо Байден обвинил своего соратника по Демократической партии и бывшего президента Барака Обаму в недостаточном реагировании на вторжение России в Украину. Об этом написал в своей книге "Война" журналист The Washington Post Боб Вудворд.