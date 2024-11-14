Трамп станет подарком для Украины и кошмаром для Путина, — экспредставитель разведки США

Трамп является решительным и бескомпромиссным, считает аналитик.

Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп станет настоящим подарком для Украины и кошмаром для российского президента Владимира Путина. В отличие от своих предшественников, безуспешно пытавшихся наладить дружеские отношения с Кремлем, Трамп уже доказал, что умеет перехитрить Путина.

Бывший офицер КГБ Путин в совершенстве овладел искусством манипуляции мировыми лидерами. Ему удавалось обманывать таких президентов США, как Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и даже Джо Байден. Однако Трамп – совсем другое дело. Успешный бизнесмен, известный своими беспрецедентными переговорными навыками, сможет эффективно противостоять грязным тактикам Путина. Так считает Ребекка Коффлер, бывшая офицерша разведки США, передает Fox News.

Путин любит использовать ностальгию по временам Холодной войны, пытаясь представить США как врага России. Однако Трамп, в отличие от других президентов, отвергает эти попытки Путина, говорит Ребекка Коффлер. Вместо того чтобы прибегать к дипломатической "дружбе" с российским лидером, Трамп действует решительно и бескомпромиссно, применяя санкции, усиливая военное присутствие НАТО в Европе и даже создавая новые виды вооруженных сил, направленных на сдерживание агрессивной политики Москвы.

По мнению женщины, при администрации Трампа Путин не решался на масштабную военную авантюру (она подразумевает войну с Украиной), на которую осмелился пойти во время президентства его преемника Джо Байдена. Теперь, когда Трамп возвращается в Белый дом, Москва сильно обеспокоена. Кремль понимает, что Трамп сможет эффективно противостоять его попыткам подорвать безопасность и стабильность в Европе и мире.

Для Украины возвращение Трампа к власти — несомненный плюс. В отличие от любительского подхода Байдена, который дал Путину "зеленый свет" на вторжение в Украину, Трамп будет решительно защищать суверенитет Украины и оказывать серьезное сопротивление любым попыткам России навязать свою волю Киеву, считает экс-представитель американской разведки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за Трампа Киев может остаться без оружия от Южной Кореи. Правительству президента Юн Сок Йолю теперь придется учитывать позицию избранного президента США, поскольку оно рассматривает вопрос о том, стоит ли менять свою давнюю политику отказ от отправки летальной помощи Киеву.