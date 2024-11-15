У Кремлі відкрили, які казки Путін розповів Шольцу про Україну та переговори

Без "агресивного НАТО" не обійшлось

Під час розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом лідер Росії Володимир Путін висунув кілька чергових ультиматумів. Не обійшлось і без наративів про "агресивну політику НАТО".

Про це йдеться у повідомленні Кремля. Розмова двох політиків відбулась за ініціативи Німеччини 15 листопада.

За словами Путіна, однією з причин нападу на Україну стила політика НАТО, яка "спрямована на створення на українській території антиросійського плацдарму".

Путін наголосив, що нібито ніколи не відмовлявся від переговорів щодо мирного врегулювання. Проте це має відбуватись лише на умовах РФ з "урахуванням нових територіальних реалій".

Лідер РФ назвав умовою "деградації" відносин між РФ та Німеччиною "недружній курс" влади Берліну щодо Москви.

"Домовлено, що за підсумками розмови помічники лідерів будуть на зв'язку", – написали у Кремлі.

Нагадаємо, що обидва політики востаннє проводили телефону розмову два роки назад. Цього разу основна увага була прикута до війни в Україні і досягнення миру. Німеччина наполягає на припиненню війни та обіцяє і далі підтримувати Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін може вимагати від майбутнього президента США Дональда Трампа призначення нового президента в Україні.