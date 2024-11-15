Путин может потребовать от Трампа нового президента для Украины: у Порошенко сделали прогноз

Путин может попытаться побороться за влияние на Украину

Лидер РФ Владимир Путин на фоне заявлений будущего президента США Дональда Трампа о достижении мира в Украине вполне может потребовать от него смены президента Владимира Зеленского. Но это в нашей стране так не сработает.

Об этом "Телеграфу" рассказала народная депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в материале ""Минска-3 не будет. Будет хуже", — депутат Сюмар о мире при Трампе, настроении в Раде и будущем Порошенко".

"Путин понимает, что вряд ли получит контроль над Украиной. Поэтому будет пытаться захватить как можно больше территорий, чтобы создать некий буфер в формате "мини Украины" на нашем востоке, которая будет сферой влияния России, даже если никто в мире этого не признает", – говорит Сюмар.

По ее словам, это не отменяет того, что он еще может попытаться побороться за влияние на Украину. И это будет вполне на политических условиях, которые могут возникнуть во время разговора с участием Трампа. Сюмар предполагает, что это может быть условие назначения нового политического лидера в Украине. Это типично для России – ставить подобные требования.

На вопрос корреспондента, видит ли нардепка кого-то, кто мог бы стать идеальным политическим лидером и для Америки, и для РФ, она ответила: "Знаете, я не хочу называть фамилии. И пока мы не знаем, какие компромиссы допускают США. Поэтому говорить точно рано".

В то же время, Сюмар не верит, что в Украине можно избрать президента без воли украинцев. Однако это не мешает россиянам держаться этой иллюзии, ведь они примеряли Медведчука или Мураева на роль политического лидера Украины.

"Для нас это абсурд, а они с самого начала в это верили. Они уверены, что наверху можно все "порешать", а вот снизу все эти сопротивления, неприятия, беспорядки, Майданы — это все американские "наколотые апельсины". Они реально верят в этот бред, не понимая, что Украина просто другое государство", добавляет нардепка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые договоренности с Россией могут быть хуже "Минска". Сюмар уже объяснила, в чем опасность.