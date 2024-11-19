Есть ли угроза российского ядерного удара уже сегодня

Россия продолжает нагнетать обстановку в мире

Во вторник, 19 ноября, российский "президент" Владимир Путин окончательно утвердил обновленную ядерную доктрину Российской Федерации. Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России американскими ракетами ATACMS.

О том, существует ли сегодня угроза российского ядерного удара, в комментарии "Телеграфу" рассказал украинский политолог Алексей Голобуцкий. По мнению эксперта, в первую очередь, новая российская доктрина направлена на страны Запада — Украину этим уже не запугиваешь.

– Проблема в том, что подписаны три соглашения между Украиной и Россией по поводу границ, по поводу дружбы, по поводу других вещей. Был Будапештский меморандум, было множество уверений самого Путина, что он никогда не начнет войну с Украиной. Почему-то это, когда было перечеркнуто в 2014, а затем полностью выброшено в 2022 году, никого не удивляет. Путину, если захочет покончить с человечеством, не требуется никаких разрешений. Он позволил себе бить в ответ на это дальнобойное оружие в этой доктрине, — сказал Голобуцкий.

Он считает, что принятие обновленной ядерной доктрины является ответом на разрешение Украине избивать дальнобойное оружие вглубь России. В то же время Путину ничего не мешает без какой-либо доктрины ударить ядерным оружием во что бы то ни стало, кроме собственного самосохранения.

— Он нарушил все возможные правила, все возможные конвенции, устав ООН и все остальное. И что ему мешает нарушить его доктрину ядерного сдерживания, принятую 20 лет назад, или меньше. Что бы ему мешало? Хотя там написано в доктрине, как только запеленгуют старт баллистических ракет. Откуда этот старт должен произойти этих баллистических ракет? Я думаю, что он пытается такую тактику использовать в возможных переговорах, которые должны состояться в ближайшее время, — заявил Голобуцкий.

Россияне не впервые запугивают Украину и мир так называемыми "красными линиями". Это было во время украинских ударов по российским объектам в Крыму, а также во время передачи новейшего оружия (танки, самолеты и т.п.). ситуацию на фронте в пользу Путина, а стратегическое ядерное оружие – это путь к самоуничтожению Российской Федерации.

По словам Голобуцкого, даже если Украина гипотетически возьмет еще 5 российских приграничных регионов, это не будет угрожать существованию России, потому что она является крупнейшим государством мира.

— Эта доктрина – это элемент психологической атаки. Я думаю, он будет вредить в других местах: отдаст ракеты хуситам, будет резать кабели. Это, кстати, очень неприятные вещи для Запада. Потому что это вроде бы, кажется, не война, а, с другой стороны, это огромные затраты, огромные неприятности, неудобства, так сказать. И он будет таким образом мстить, — резюмировал Голобуцкий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение Джо Байдена по ударам вглубь России.