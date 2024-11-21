Путин воюет за белую расу: появилось объяснение, как война связана с демографией РФ

Число славян в РФ стремительно снижается

Российско-украинская война повлекла за собой мощные демографические сдвиги, кардинально изменяющие этническую картину населения РФ. Исследования свидетельствуют о глубоких трансформациях, происходящих в результате военной агрессии.

Украинский исследователь Вадим Денисенко презентовал основательное исследование "Белая раса Путина. Демографические причины российско-украинской войны", раскрывающее скрытые механизмы изменений населения РФ. В Facebook автор опубликовал подробный анализ демографических процессов.

"Мы построили математическую демографическую модель России и можем сделать несколько важных выводов: У Путина считают, что война не несет глобальные или даже сверхсерьезные риски для демографии. Количество потерь людей репродуктивного возраста (примерно 660 тысяч выехавших и примерно 600 тысяч убитых и раненых) компенсируется людьми с оккупированных территорий (сейчас в российской оккупации находится примерно 4,1 млн человек кроме Крыма)", — говорится в сообщении.

Прогнозы до 2046 года неутешительны для так называемой белой расы. Доля славян в ряде регионов РФ значительно сократится. К примеру, в Москве удельный вес славянского населения упадет до 63,5%.

Более увлекательные трансформации происходят в разных кластерах Российской федерации. Южный кластер, включающий республики Северного Кавказа, демонстрирует самый динамичный рост населения. В то же время, доля славянского населения там сократится до 9,1%.

"Демография разрушает образ "российской цивилизации" будущего. Поэтому путинские власти выбрали помимо войны против Украины (читай войны за белых людей или первой расистской войны в Европе со времен Гитлера) три компенсаторных механизма", — продолжает исследователь.

Это, по его мнению:

изменение миграционной политики (запрет миграции рабочих с семьями); тотальная русификация коренных народов, которая будет доходить даже до необратимых языковых процессов у большинства народов. "А реально живыми останутся только чеченский, ингушский, тувинский, якутский и калмыцкий языки. Судя по всему расчет Кремля следующий: нужно унифицировать (под россиян) самые крупные народы, а потом можно будет разобраться с более мелкими. При этом, что делать с религиозной идентификацией, которая станет основой национального отличия таких народов, в Кремле не понимают и это вопрос откладывается на потом," — уточняет автор сообщения. Полная промывка мозгов молодого поколения.

"Наша война — это первая расистская война в Европе со времен Гитлера", — подчеркивает Вадим Денисенко. Исследование показывает, что демография разрушает миф о "русской цивилизации" будущего.

Ученые прогнозируют, что к середине века этнический портрет РФ кардинально изменится. Реалистичные оценки указывают на стремительное сокращение славянского населения в большинстве регионов.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что демограф назвал реальную численность населения в Украине. Не стало примерно четверти довоенного числа жителей Украины.