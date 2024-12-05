Евгений Карась призвал СБУ "затянуть Железняка за язык на полиграф" из-за блокирования атомной энергетики

Общественный активист, командир отдельного 413 батальона беспилотных систем Евгений Карась призвал правоохранителей допросить народного депутата Ярослава Железняка на полиграфе из-за его попыток блокировать развитие принадлежащей государству атомной энергетики.

Об этом военный написал в своем телеграм-канале.

"Я бы советовал СБУ, ГБР и НАБУ затянуть господина Железняка за язык в подвал на полиграф и объяснить популярно, что "атомка" и энергетика во время войны — это не тот вопрос, где можно "зарабатывать" блокировкой процесса. Бог создал гранты, вам что, мало? Отстаньте от атомной энергетики", — отреагировал Евгений Карась на заявления депутата.

Действия Железняка и его коллег по блокированию развития атомной энергетики Карась назвал посягательством на национальную безопасность страны.

"Если они застопорят развитие нашей атомной энергетики, то это будут проблемы всей страны. Государству нужно принять закон. Финансирование найти (возможно привлечение международных инвестиций) на закупку оборудования. Дожать любыми методами контракт с Болгарией. Закончить проект и получить лицензию на строительство и пройти комплексную государственную экспертизу", — подчеркнул Евгений Карась.