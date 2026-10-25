"Отправляют на мясо": россиянин рассказал, как его послали в тыл ВСУ с флагом и он попал в плен

Российского военного командование отправило глубокий тыл для пропагандистской картинки

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Российского военнослужащего отправили с триколором на 20 километров в украинский тыл, чтобы снять постановочное видео о якобы продвижении оккупантов на Запорожском направлении. Установить флаг и вернуться он не смог: бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ взяли его в плен.

Соответствующее видео с разговором с ним было обнародовано на канале 7-го корпуса ДШВ.

"В видео оккупант рассказывает, как из колонии попал в армию, подписал контракт и уже после двух месяцев службы получил задание уходить с российским флагом в украинский тыл. Признается, что более опытные военные предупреждали, что их отправят "на мясо". При этом он до сих пор "не знает", кто прав в войне, хотя добровольно подписал контракт и взял в руки оружие. "Это вообще политика вот эта большая. Я не могу судить, кто прав, кто виноват", — говорит он", — отметили в сообщении ДШВ.

Задание с флагом

О пленении разведчика сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ, опубликовавший видео с ним. По данным украинских военных, задержанный служит в 36-й российской бригаде.

Ему поручили пройти от Гуляйполя до Терсянки в Запорожской области, установить российский флаг, чтобы создать видимость продвижения армии РФ, а затем вернуться на исходные позиции.

Терсянка и Гуляйполе на карте

"Пришло задание дойти до другой точки, отработать тряпочку и потом откатываться назад", – рассказал пленный о полученном приказе.

По данным украинских военных, триколор установили в рамках постановочной съёмки, которая должна была показать якобы успешное наступление российских сил. Выполнить задание и вернуться на свои позиции разведчик не смог.

Из колонии в армию – и задание через два месяца службы

На опубликованном видео пленный рассказал, что попал в российскую армию из исправительной колонии. Задание с флагом он получил уже через два месяца службы.

По его словам, более опытные российские военнослужащие предупреждали его: фактически его отправляют "на мясо".

Говоря о войне, задержанный заявил, что не может судить, кто прав, а кто виноват. Происходящее он назвал большой политикой.

Как сообщал "Телеграф", по данным Генштаба ВСУ, за сутки на Покровском направлении российские войска провели 60 атак. Ранее Валерий Герасимов докладывал о захвате Купянска, однако украинские военные и независимые аналитики это не подтвердили. Заявления с фронта показывают, что слова о продвижении не означают подтверждённого контроля над городом. Это особенно наглядно в сообщении о российском разведчике, которого отправили на 20 километров в украинский тыл установить флаг для постановочного видео: такая съёмка сама по себе не доказывает реального продвижения.