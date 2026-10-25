В каком городе после перевода часов темнеет уже до 16

По мере приближения зимнего солнцестояния световой день продолжит уменьшаться

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После перехода на зимнее время в Украине световой день продолжит сокращаться. В ноябре в некоторых областных центрах солнце будет заходить еще до 16:00, а в декабре – примерно между 15:30 и 16:30. Точное время зависит от региона и даты.

В ночь на 25 октября Украина перешла на зимнее время: стрелки часов перевели на час назад. Теперь солнце будет заходить раньше по часам, а по мере приближения зимнего солнцестояния световой день продолжит уменьшаться.

"Телеграф" узнал, во сколько будет заходить солнце в ноябре и декабре 2026 года в пяти областных центрах Украины. Для проверки использовались данные Calendar Center.

Когда будет темнеть в Киеве

В Киеве 1 ноября солнце зайдет в 16:34, а 30 ноября – уже в 15:57. Таким образом, за месяц закат сместится почти на 40 минут.

В декабре солнце будет заходить примерно в районе 15:50–16:00 в первой половине месяца. Ближе к концу декабря закат начнет постепенно смещаться на более позднее время.

Во сколько будет заходить солнце в Харькове

В Харькове темнеть будет раньше, чем в большинстве других городов из подборки. 1 ноября солнце зайдет в 16:12, а к 30 ноября – в 15:37.

В декабре закаты будут еще раньше. Согласно календарю для Харькова, 1 декабря солнце зайдет в 15:36, а в середине месяца – примерно в 15:33. Это один из самых ранних закатов среди пяти выбранных областных центров.

Разница солнечного времени в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Когда темнеет в Одессе

В Одессе световой день будет немного длиннее, чем в Киеве и Харькове. 1 ноября солнце зайдет в 16:42, а 30 ноября – в 16:12.

В декабре закат в начале месяца ожидается около 16:12. В середине месяца солнце будет заходить примерно в 16:10, после чего время заката начнет постепенно увеличиваться.

Во сколько будет темнеть в Днепре

В Днепре 1 ноября солнце зайдет в 16:21, а к концу месяца – в 15:48. То есть уже в последние дни осени закат будет происходить задолго до 16:00.

В декабре солнце будет заходить примерно в 15:48 в начале месяца. Затем время заката постепенно начнет смещаться на более позднее.

Когда будет темнеть во Львове

Во Львове солнце будет заходить позже, чем в восточных регионах Украины. 1 ноября закат ожидается в 17:01, а 30 ноября – в 16:26.

В декабре 1 числа солнце зайдет в 16:25. В период зимнего солнцестояния закат будет происходить примерно в 16:24, а к концу месяца сместится на 16:32.

Когда заходит Солнце. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Когда день начнет увеличиваться

Самый короткий день в году связан с зимним солнцестоянием, которое в 2026 году приходится на 21 декабря. После этой даты продолжительность светового дня начнет постепенно увеличиваться.

При этом время заката и момент, когда на улице становится полностью темно, – не одно и то же. После захода солнца еще продолжаются сумерки.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве, Ужгороде и Харькове солнце восходит и заходит в разное время, хотя часы во всех городах показывают одинаковое время. Одна из причин – значительная протяженность Украины с запада на восток, о чем говорится в объяснении причин. Итак, разницу влечет за собой географическое расположение городов, а не разные показатели часов. На время восхода и заката влияют и сезонные изменения продолжительности дня: если бы время в течение года не менялось, положение солнца относительно часов постепенно менялось бы.