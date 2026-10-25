Почти 140 грн экономии на килограмме: в "АТБ" заметили скидку на популярные конфеты "Рошен"

На ценнике указана скидка 27%, а прежняя стоимость сладостей составляла 500 грн за килограмм.

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В сети супермаркетов "АТБ" конфеты Roshen продают со значительной скидкой – 27%. Можно существенно сэкономить

О выгодном предложении сообщила пользовательница Threads под ником svetlanka_77.09. Вместо 500 грн за килограмм покупателям предлагают заплатить 360,90 грн, поэтому экономия составляет 139,10 грн на каждом килограмме сладостей.

Конфеты Roshen в "АТБ" продают со скидкой 27%

Сэкономить могут и те, кто не планирует покупать целый килограмм. Например, 100 граммов конфет по акционной цене стоят 36,09 грн вместо 50 грн, а за полкилограмма придется заплатить 180,45 грн вместо 250 грн. Таким образом, при покупке 500 граммов можно сэкономить 69,55 грн.

Тем, кто планировал купить сладости к чаепитию или просто пополнить домашние запасы, стоит обратить внимание на это предложение. Перед покупкой рекомендуется проверить актуальную цену и наличие конфет в ближайшем магазине "АТБ".

Как сообщал "Телеграф", в сети "АТБ" три вида вафель Roshen Roshetto массой 34 г стоят 9,90 грн вместо 14,80 грн. Конфеты Roshen Galaretka продают по 202,50 грн за килограмм вместо 280,99 грн. Другие скидки Roshen.