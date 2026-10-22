На 270 грн дешевле: "АТБ" объявила огромные скидки на все виды кофе

Среди предложений – молотая арабика, сублимированный Gold и Espresso с густой пенкой.

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В сети "АТБ" с 21 по 27 октября действуют скидки 40% на шесть позиций кофе "Чорна Карта" и Nescafe. Акционные предложения распространяются на молотый и растворимый кофе в упаковках от 120 до 280 г, сообщает "Телеграф".

Больше читайте в материале: Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе

Сколько стоит кофе "Чорна Карта"

Молотый кофе "Чорна Карта" "Арабика", 230 г продают за 140,60 грн вместо 237,70 грн. Это самая дешёвая упаковка среди шести указанных предложений.

Растворимый сублимированный кофе "Чорна Карта" Gold, 120 г стоит 151,80 грн вместо 256,60 грн.

За большую упаковку растворимого кофе "Чорна Карта" Gold, 200 г покупатели заплатят 252,10 грн. До снижения цены она стоила 425,90 грн.

В "АТБ" действуют акционные цены на молотый и растворимый кофе

Цены на Nescafe Espresso и Gold

Растворимый кофе Nescafe Espresso с густой пенкой, 150 г предлагают за 302 грн вместо 504 грн.

Сублимированный кофе Nescafe Gold в упаковке 280 г стоит 410,50 грн вместо 685 грн.

Меньшую упаковку растворимого сублимированного кофе Nescafe Gold, 200 г продают за 296,50 грн вместо 494,60 грн.

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