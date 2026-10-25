Григорий Козловский делает ставку на футбольную науку: как Академия "Руха" внедряет ИИ и технологии будущего

В качестве мецената внедряет современные технологии в спорт

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Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский выступает за новую модель развития украинского футбола, в которой важную роль играют современные технологии, спортивная наука и сотрудничество между футбольными академиями. Во Львове на клубной базе "жёлто-чёрных" в пресс-центре комплекса Emily состоялась конференция "Спортивная наука в Академии "Рух"", в ходе которой Григорий Козловский вместе с командой представил собственные наработки и пригласил представителей других команд к профессиональному диалогу.

Главная идея инициативы Григория Козловского заключается в том, что качественная подготовка футболистов требует системного подхода. Недостаточно иметь талантливых детей и квалифицированных тренеров – необходимо также создать надлежащие условия для физического развития, восстановления, медицинского сопровождения и индивидуальной работы с каждым спортсменом.

Именно поэтому "Рух" развивает спортивную лабораторию, использует цифровые инструменты и искусственный интеллект, а также изучает опыт ведущих европейских академий. Клуб стремится не только совершенствовать собственную систему, но и сделать свои наработки полезными для всего украинского футбола.

Григорий Козловский: конкуренция должна развивать, а не разъединять клубы

Во время конференции основатель "Руха" Григорий Козловский подчеркнул важность здоровой конкуренции между футбольными академиями. По его мнению, соперничество на поле не должно мешать клубам обмениваться опытом и совместно работать над улучшением подготовки молодых игроков.

"Практика показала, что наличия всего одной-двух профессиональных академий недостаточно. Только в условиях здоровой спортивной конкуренции можно создать действительно качественные условия для работы с игроками. И я подчёркиваю, что речь идёт именно о конкуренции, потому что мы – не враги друг другу", – заявил Григорий Козловский.

Эта позиция стала одним из главных посылов мероприятия. В конференции приняли участие представители "Динамо", "Полесья" и Украинской ассоциации футбола. Участники обсудили современные методы подготовки спортсменов, обменялись опытом и отметили важность системной работы с детьми.

Для Григория Козловского развитие футбольной академии – это возможность внести вклад в будущее украинского спорта. Ведь сильные клубные структуры создают условия не только для подготовки профессиональных футболистов, но и для формирования конкурентной среды, в которой будет расти уровень национального футбола.

Григорий Козловский

Технологии, медицина и аналитика меняют подготовку футболистов

Одним из практических примеров такого подхода стала система спортивной науки, которую развивает "Рух". В клубе объединяют данные о физическом состоянии, показателях и динамике роста футболистов, чтобы тренеры могли точнее планировать подготовку, а медицинский штаб – своевременно реагировать на потенциальные риски.

Внутренняя программа Sport Science использует искусственный интеллект для обработки информации и упрощения коммуникации между различными подразделениями клуба. По словам представителей академии, система уже работает с более чем 250 показателями, а в перспективе их количество планируют увеличить до более чем 350.

Особое значение эти инструменты имеют для детско-юношеского футбола. В период активного роста физические возможности спортсменов меняются, поэтому тренировочные нагрузки необходимо адаптировать к индивидуальным потребностям. Научный подход помогает лучше оценивать потенциал футболистов, отслеживать их прогресс и снижать риск травм.

Григорий Козловский убеждён, что развитие футбола невозможно без готовности учиться, экспериментировать и внедрять новые решения. Именно поэтому "Рух" изучает практики "Баварии" и нидерландского АЗ, одновременно представляя другим клубам собственные методики и опыт организации тренировочного процесса.

Конференция "Спортивная наука в Академии "Руха"

Цель "Руха" – долгосрочное развитие украинского футбола

В клубе подчёркивают, что спортивная наука – это не разовая инвестиция, а длительный процесс, требующий постоянного обновления оборудования, обучения специалистов и совершенствования внутренних систем. Именно комплексная работа тренеров, медиков, аналитиков и руководства позволяет создавать условия для стабильного прогресса футболистов.

Григорий Козловский делает ставку на модель, при которой академия не ограничивается краткосрочными результатами, а работает на перспективу. Открытость к профессиональному диалогу и обмену знаниями должна помочь сформировать в Украине более сильную футбольную среду.

В Академии и ФК "Рух" планируют продолжать подобные встречи, чтобы привлекать к обсуждению всё больше специалистов и клубов. Такое сотрудничество может стать важным шагом к повышению качества детско-юношеского футбола и созданию новых возможностей для талантливых украинских игроков.

Конференция "Спортивная наука в Академии "Руха"

Григорий Козловский объединяет развитие футбола с благотворительностью

Помимо работы над футбольной инфраструктурой и подготовкой молодых спортсменов, ФК "Рух" участвует в благотворительных мероприятиях в поддержку украинских защитников. В октябре на базе оздоровительного комплекса Emily Resort во Львове в четвёртый раз состоялся благотворительный футбольный турнир "Кубок Героев", посвящённый Дню защитников и защитниц Украины. Инициатором мероприятия выступил ФК "Рух" вместе с основателем клуба, бизнесменом и меценатом Григорием Козловским.

Григорий Петрович Козловский – украинский бизнесмен, основатель Академии и ФК "Рух", меценат и благотворитель. С первых дней полномасштабного вторжения он вместе с "жёлто-чёрной" семьёй системно поддерживает Вооружённые силы Украины, а также активно финансирует социальные, реабилитационные и спортивные проекты.

Конференция "Спортивная наука в Академии "Руха"

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