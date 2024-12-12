Трамп сказал, кто должен следить за миром в Украине вместо США — WSJ

Контроль над режимом прекращения огня должен быть возложен на страны Европы, считает Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп сказал, кто должен, по его мнению, следить за прекращением огня между Россией и Украиной.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По словам Трампа, ответственность должна быть возложена на страны Европы. Вероятнее всего, речь идет о военных контингентах стран Европейского Союза, но не исключено, что к миротворческой миссии могут быть привлечены военнослужащие европейских стран-членов НАТО.

По мнению Трампа, международное присутствие в зоне российско-украинского конфликта помогло бы стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию противостояния. Он считает, что роль стран Европы в урегулировании ситуации должна быть более активной.

В то же время Трамп допускает участие и США в этом процессе, но без использования американских войск. Также издание отмечает, что избранный президент призвал европейских лидеров усилить давление на Китай, чтобы тот повлиял на Россию. Это должно остановить войну с Украиной, считают в окружении Дональда Трампа.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Трамп заявил, что в ближайшей перспективе Украине может быть сложно рассчитывать на прежние объемы военной помощи из Соединенных Штатов Америки.