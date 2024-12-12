Трамп сказал, кто должен следить за миром в Украине вместо США — WSJ
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Контроль над режимом прекращения огня должен быть возложен на страны Европы, считает Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп сказал, кто должен, по его мнению, следить за прекращением огня между Россией и Украиной.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. По словам Трампа, ответственность должна быть возложена на страны Европы. Вероятнее всего, речь идет о военных контингентах стран Европейского Союза, но не исключено, что к миротворческой миссии могут быть привлечены военнослужащие европейских стран-членов НАТО.
По мнению Трампа, международное присутствие в зоне российско-украинского конфликта помогло бы стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию противостояния. Он считает, что роль стран Европы в урегулировании ситуации должна быть более активной.
В то же время Трамп допускает участие и США в этом процессе, но без использования американских войск. Также издание отмечает, что избранный президент призвал европейских лидеров усилить давление на Китай, чтобы тот повлиял на Россию. Это должно остановить войну с Украиной, считают в окружении Дональда Трампа.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Трамп заявил, что в ближайшей перспективе Украине может быть сложно рассчитывать на прежние объемы военной помощи из Соединенных Штатов Америки.