США не прекратят поддерживать Украину

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с действующим советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Последния заявил о том, что Белый дом в последнюю минуту разработал стратегию по укреплению позиций Украины.

Эта стратегия включает в себя военную помощь и введение масштабных новых санкций против России. Об этом заявляет издание The Guardian.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с Андреем Ермаком и пообещал предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января.

"США также обещают поддержать Украину в ее кадровом вопросе, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории. Соединенные Штаты также объявили о ряде новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, с целью усложнить возможности России продолжать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу для будущего урегулирования", — говорится в сообщении.

"Последний рывок" Белого дома был предпринят чуть более чем за месяц до инаугурации Дональда Трампа, когда США могут представить совершенно новую стратегию полного прекращения огня.

Согласно сообщению Reuters , команда избранного президента разрабатывает мирное предложение для Украины, которое фактически отодвинет ее членство в НАТО и потенциальнозаставит уступить значительную территорию России.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Келлог раскрыл детали сентябрьской встречи Зеленского и Трампа. Речь шла о том, что "пора заканчивать эту войну", которая длится уже более тысячи дней.