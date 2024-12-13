Білий дім обрав нову стратегію: чому постачання зброї для України максимально прискорилися

Зусилля Білого дому мають різкий контраст з політикою, яку сповідує майбутня адміністрація новообраного президента США Трампа

Адміністрація президента США Джозефа Байдена трохи більше, ніж за місяць до свого відходу з Білого дому обрала іншу стратегію постачання озброєння Україні. Тепер постачання максимально прискорені з метою надати Україні якнайбільше сил до 20 січня 2025 року.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадове джерело в адміністрації президента. За словами співрозмовника, адміністрація Байдена активно працює над постачанням великої кількості озброєння Україні.

Зусилля Білого дому мають різкий контраст з політикою, яку сповідує майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа. В оточенні Трампа забагато персон, які негативно ставляться до України, а сам Трамп нещодавно розкритикував дозвіл на удари американським озброєнням по російській території, навівши сміховинні аргументи.

Також чиновник запевнив видання, що Білий дім зараз спрямує максимум доступних ресурсів на забезпечення потреб Збройних сил України. До того, як Байден залишить посаду, планується передати Україні усю раніше анонсовану зброю.

"Міністерство оборони робить історичні зусилля, щоб протягом наступних п'яти тижнів доставити в Україну велику кількість зброї… З цього моменту і до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби", – зазначило джерело.

Зазначимо, що США в ніч з 12 на 13 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового, вже 72-го пакета військової допомоги на загальну суму в 500 млн доларів. До його складу увійдуть снаряди для артилерії, боєприпаси для HIMARS, а також велика партія засобів захисту від зброї масового ураження

Нагадаємо, перед тим, як залишити посаду президента США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.