"Зрада", кнопкодавство или технический сбой. Как могла проголосовать карточка нардепа-фронтовика

На систему "Рада-4" потратили огромные средства

Голосование за скандальный законопроект, которым повышают зарплату чиновников карточкой нардепа Сергея Рудыка, находившегося на фронте, могло произойти по нескольким причинам. Среди них — и технический, и человеческий фактор.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал сам полковник ВСУ, нардеп-мажоритарщик из Черкасской области, член группы "За будущее" Сергей Рудык. Он уже обратился к спикеру ВРУ с требованием провести расследование случая и наказание виновных.

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По словам народного избранника, он услышал от коллег и экспертов несколько версий. Одной из них могло быть вмешательство в сервер администратора системы электронного голосования и регистрации депутатов "Рада-4", на которую израсходовали огромные средства.

— В начале каденции этой Верховной Рады появилась долгожданная сенсорная кнопка, не позволяющая одному и тому же человеку в течение 10 секунд голосования проголосовать за другого человека. То есть человек должен держать два пальца одновременно: одним нажимая на кнопку "За" или "Против" или "Воздержался", а второй палец, собственно, держится на этой сенсорной кнопке. Это было преподнесено обществу как большая победа… и тут такая оказия, — говорит нардеп о борьбе с кнопкодавством.

Когда "копнули" официальные данные — оказалось, что Рудык якобы проголосовал 20 раз: 16 "За" и 4 "Воздержался".

— Поэтому я обратился к председателю Верховной Рады и попросил тщательное служебное расследование, чтобы мы выяснили обстоятельства. Я представил ситуацию, когда за меня голосуется, например, по "красным линиям" в переговорах с россиянами… Карточка депутата Рудыка, пребывающего в зоне боевых действий, голосует "За". А потом все разводят руками и говорят: "Сорри. Так вышло. Техническая ошибочка". А это — уголовная ответственность! — подчеркнул полковник ВСУ.

Он добавил, что вице-спикер Александр Корниенко приказал изъять карточку, чтобы Рудик был уверен: никто больше не будет "кнопкодавить" за него. И объяснил, как карточка могла оказаться в чужих руках.

— Народный депутат с утра приходит в пленарный день и обращается к сотруднику аппарата Верховной Рады, который находится в этот момент в зале, и тебе эту карточку выдают. Ты проходишь к своему рабочему месту, вставляешь в гнездо и работаешь. Когда кончается пленарный день, карточка остается, как правило, в гнезде для голосования. Работники аппарата в конце заседания обходят места депутатов, извлекают эти карточки и они хранятся у технического работника. На следующий день ты приходишь в сессионный зал и повторяешь процедуру, — говорит Сергей Рудык.

По его словам, в последний раз он был в сессионном зале в последнюю неделю февраля (См. фото. — Ред.). И есть версия, что его карточку не вытащили, а кому-то передали.

— Не хочу даже догадываться, где "зрада", а где технический сбой, но факт остается фактом. Можно предполагать разные сценарии. Может, кто-то захочет проголосовать какое-то очень непопулярное решение, за которое нет голосов, а тут находится карта Рудыка. Просто Рудык – показательный пример, потому что известно, что он на службе. А я могу представить, сколько таких карточек не от Рудыка, а от того, кто ходит постоянно на сессии, но в данном случае не хочет участвовать в голосовании, — предположил нардеп-мажоритарщик.

Он добавил, что часто слышит, что монобольшинство перестало существовать, не хватает голосов, поэтому они "дружат" с нардепами от бывшей ОПЗЖ, чтобы иметь гарантированное голосование.

— Вполне возможно, что должны создать коалицию с участием реального большинства. А для чего им это создавать, если можно проголосовать чужой карточкой, — подытожил Сергей Рудык.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Рада ничего не потеряет от мобилизации двух сотен нардепов.