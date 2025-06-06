Где пересекаются национальные интересы США и Украины. Дипломат назвал четыре сферы

Украина может не только защищать восточный фланг НАТО

У Украины и Соединенных Штатов Америки общие стратегические цели, которых обе страны не могут достичь друг без друга. Именно поэтому мы должны быть стратегическими партнерами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный дипломат, посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый. Он объяснил, где пересекаются национальные интересы Киева и Вашингтона.

Больше мнений дипломата читайте в публикации: "США устроит вариант Украины как буферной зоны — Валерий Чалый".

По его мнению, для США — это сдерживание России и недопущение российского контроля над Черным морем. Чтобы Россия не сделала его своим "внутренним озером". И хотя стратегический характер военных действий там ограничен (потому что выходы закрыты Турцией и есть международное правовое регулирование, не разрешающее вхождение военных кораблей), интересы США здесь имеются.

— Второй момент – восточный фланг НАТО. Украина продемонстрировала способность выполнять роль защиты восточного фланга НАТО. Россия напала на нас, но по факту сейчас выполняется эта роль. Что бы мы ни говорили об отношении американцев к НАТО, но их позиция по поводу членства в НАТО и присутствия в Европе формировалась не одно десятилетие, — говорит политический эксперт.

Он прогнозирует, что позиция США не изменится кардинально и при нынешней администрации. Поэтому защита от угроз с востока – это также интерес Штатов.

— Только, к сожалению, защита союзников Вашингтона в Европе. А это те, кто подписал Вашингтонский договор о совместной обороне. Украины в этом списке нет. Поэтому в последнее время США устраивает и вариант Украины как буферной зоны, сдерживающей российское давление, — говорит эксглава МИД.

По его словам, ранее рассматривался и вариант дестабилизации близких к нам регионов. Ведь Украина территориально достаточно близко расположена к Ближнему Востоку, Кавказскому региону, Центральной Азии.

— То есть, это сдерживание Китая на этом направлении. Один из элементов этого – стратегическая поставка энергоресурсов. Интересы США касаются Европы. И здесь тоже сейчас имеется совпадение целей, — говорит бывший министр.

Говоря о поддержке Соединенными Штатами демократических процессов в Украине, он подтвердил, что США всегда были заинтересованы в Украине как модели успешного постсоветского развития, отличной от российской.

— Это еще один американский интерес: через Украину модифицировать российское развитие. Но мне кажется, эта идея уже совершенно не работает.

На самом деле, это все не настолько большой перечень, где пересекаются наши национальные интересы, но этого достаточно, чтобы мы получали ту помощь, которую получаем сейчас. Кстати, все это закреплено в соответствующих документах украинско-американского стратегического партнерства, — подытожил Валерий Чалый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, соглашение США и Украины о недрах — стратегическое оружие Трампа против Путина.