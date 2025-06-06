Де перетинаються національні інтереси США й України. Дипломат назвав чотири сфери

Україна може не тільки захищати східний фланг НАТО

Україна та Сполучені Штати Америки мають спільні стратегічні цілі, яких обидві країни не можуть досягнути одна без одної. Саме тому ми маємо бути стратегічними партнерами.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів відомий дипломат, посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий. Він пояснив, де перетинаються національні інтереси Києва та Вашингтона.

Більше думок дипломата читайте у публікації: "США влаштує варіант України, як буферної зони, — Валерій Чалий".

На його думку, для США — це стримування Росії і недопущення російського контролю над Чорним морем. Щоб Росія не зробила його своїм "внутрішнім озером". І хоча стратегічний характер військових дій там обмежений (тому що виходи закриті Туреччиною і є міжнародне правове регулювання, яке не дозволяє входження військових кораблів), інтереси США тут є.

— Другий момент – східний фланг НАТО. Україна продемонструвала здатність виконувати роль захисту східного флангу НАТО. Росія напала на нас, але по факту зараз виконується ця роль. Що б ми не говорили про ставлення американців до НАТО, але їх позиція щодо членства в НАТО і присутності в Європі формувалась не одне десятиліття, — каже політичний експерт.

Він прогнозує, що позиція США не зміниться кардинально і при нинішній адміністрації. Тому захист від загроз зі сходу – це також інтерес Штатів.

— Тільки, на превеликий жаль, захист союзників Вашингтону в Європі. А це ті, хто підписали Вашингтонський договір про спільну оборону. України в цьому списку нема. Тому, останнім часом, США влаштовує і варіант України як буферної зони, яка стримує російський тиск, — каже ексглава МЗС.

За його словами, раніше розглядався і варіант дестабілізації близьких до нас регіонів. Адже Україна територіально досить близько розташована до Близького Сходу, Кавказького регіону, Центральної Азії.

— Тобто це стримування Китаю на цьому напрямку. Один з елементів цього – стратегічне постачання енергоресурсів. Інтереси США тут стосуються Європи. І тут також зараз є співпадіння цілей, — каже колишній міністр.

Говорячи про підтримку Сполученими Штатами демократичних процесів в Україні, він підтвердив, що США завжди були зацікавлені в Україні як в моделі успішного пострадянського розвитку, відмінній від російської.

— Це ще один американський інтерес: через Україну модифікувати російський розвиток. Але мені здається, ця ідея вже абсолютно не працює.

Насправді, це все не такий великий перелік, де пересікаються наші національні інтереси, але цього достатньо, щоб ми отримували ту допомогу, яку отримуємо зараз. До речі, все це закріплено у відповідних документах українсько-американського стратегічного партнерства, — підсумував Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, угода США й України про надра — стратегічна зброя Трампа проти Путіна.