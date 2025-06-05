Трампа бесит Зеленский? Как президент США относится к главе Украины и Путину, узнали СМИ

Трамп говорил, что в какой-то степени понимает Зеленского

Президент США Дональд Трамп раздражен главой России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он понимает, что завершить войну в Украине сложно.

Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на советников американского лидера. Они отметили, что Трамп до сих пор имеет определенную "враждебность" к Зеленскому.

"Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский — "плохой парень", подталкивающий мир на грань ядерной войны", — пишет издание.

Но несмотря на это, своим советникам Трамп неоднократно рассказывал, что понимает, почему президент Украины сопротивляется, "учитывая, что он ведет войну против противника, который, похоже, намерен продолжать бомбардировки украинских городов".

В то же время приверженность Трампа к Путину до сих пор остается такой, хотя пока он "иногда выражает разочарование". Некоторые собеседники говорят, что президент США все же может ввести ужесточенные санкции против России.

Напомним, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в котором глава РФ заверил, что должен ответить на украинскую операцию "Паутинка" и атаку Крымского моста. Сначала президент США сообщил о результатах разговора в сети, но впоследствии удалил это сообщение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ради Зеленского Трамп нагло игнорирует важные рекомендации по кибербезопасности.