США отходят от "Рамштайна": как он помогал Украине и есть ли будущее без Вашингтона

С приходом Трампа формат "Рамштайна" изменился

Заседание международной группы по координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоялось 4 июня. Однако министр обороны США пропустил его. Это случилось впервые.

"Телеграф" рассказывает о том, что такое "Рамштайн", чем он важен для Украины, как изменился формат с приходом Трампа к власти и какие у него перспективы.

"Рамштайн"

Формат "Рамштайн" — это международная коалиция, участники которой оказывают военную помощь Украине в отражении российского вторжения. Он был создан по инициативе США, а первое его заседание прошло в апреле 2022 года на американской военной базе Рамштайн в Германии. Отсюда формат и получил свое неформальное название. Встречи уже давно проходят в разных местах. Некоторые из них проходили в режиме онлайн.

Кто участвует в работе группы

В формате на данный момент участвует более 50 стран (по состоянию на апрель 2025 — 51 страна) — все государства блока НАТО (включая США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию и др), большинство государств ЕС и союзники из Африки (Кения, Либерия и др) и Азии (например, Япония и Южная Корея).

Список стран-участниц регулярно меняется, в частности, Грузия и Молдова присоединились к встречам, начиная с лета 2022 года, а Аргентина начала принимать участие в 2024 году.

Участники "Рамштайн" в апреле 2025

Задачи "Рамштайна"

В рамках формата "Рамштайн" высокопоставленные представители военных ведомств разных стран обсуждают ход российского вторжения в Украину, анализируют украинские военные возможности, координируют военную помощь, вырабатывают планы защиты Украины в период войны и обеспечения её безопасности в будущем.

Результаты

По данным Associated Press, с момента создания "Рамштайна" его участники в совокупности предоставили Украине около 126 млрд долларов в виде оружия и военной помощи, в том числе 66,5 млрд долларов от США.

Всего на данный момент состоялось уже 27 встреч в таком формате. Но одной из самых важных и результативных встреч была самая первая, которая прошла 26 апреля 2022 года. Она стала переломным моментом в обсуждении военной помощи Украине: была сформирована международная коалиция стран, намеренных поддерживать её так долго, как это потребуется. Встречи контактной группы было решено проводить ежемесячно для обсуждения хода войны и координации поставок тех видов вооружения, которые помогут Украине отразить российскую агрессию.

Первй "Рамштайн"

Встречи контактной группы сыграли большую роль в снятии ограничений на поставки ведущими странами Запада современного вооружения Украине. Так, например, на первом "Рамштайне" Германия объявила о передаче Украине зениток Gepard. Это произошло после долгих колебаний немецкого правительства.

"Позиция Правительства Германии меняется, в том числе – благодаря позиции лично госпожи министра. Мы это очень ценим", — комментировал решение министр обороны Резников.

Также в рамках "Рамштайна" было принято много решений о передаче Украине таких важных систем как РСЗО HIMARS, ПВО Patriot, танков Leopard 2 и Abrams.

Помимо оружия и денег, группа обсуждала и другие важные темы войны в Украине. Например, 8 сентября 2022 года одной из главных тем "Рамштайна" стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, а 12 октября страны обсуждали российские удары по энергосистеме.

Рамштайн 2.0

Начиная с сентября 2023 года Контактная группа по обороне Украины фактически перешла к формату "Рамштайн 2.0". Как объяснял тогда полковник Генерального штаба ВСУ Геннадий Коваленко со ссылкой на заместителя министра обороны США Селесту Валландер, Рамштайн 2.0" – это переход от удовлетворения неотложных потребностей к более системной, плановой и долгосрочной работе.

О чем был предпоследний "Рамштайн"

11 апреля на 27 заседании "Рамштайна" союзники объявили о выделении Украине помощи на сумму €21 миллиард, что стало рекордным показателем поддержки. Важным достижением встречи явилось создание новой "Коалиции возможностей в сфере радиоэлектронной борьбы" (РЭБ). Эту коалицию сформировали Германия вместе с десятью партнерами для усиления украинских возможностей в четырех ключевых направлениях:

обеспечение собственной связи;

разведка и подавление враждебных коммуникаций;

защита от дронов;

повышение эффективности собственных вооруженных систем.

Новая коалиция дополняет восемь уже имеющихся и направлена на усиление обороноспособности Украины.

Роль США

С самого начала США отыгрывали ведущую роль на "Рамштайне" ведь формат был создан именно по инициативе американского министра обороны Ллойда Остина. Под руководством Остина США выполняли функции председателя группы. К тому же США всегда присутствовали на заседаниях на самом высоком уровне (министр обороны Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Милли участвовали в ежемесячных заседаниях), что дополнительно помогало консолидации, учитывая роль США для западного мира.

Остин и Милли на "Рамштайне"

"Рамштайн" с приходом Трампа

Все перевернулось в 2025 году, когда к власти в США пришел Дональд Трамп со своей командой. Новые власти стараются дистанцироваться от войны, а поэтому уже в марте 2025 года Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты передали руководство Контактной группой "Рамштайн" Великобритании и Германии. Последние два заседания 12 февраля, и 11 апреля проводились под их руководством. Заявление об отказе от руководства, к слову, прозвучало вместе с еще одной резонансной фразой Хегсета, о том, что Америка больше не гарантирует безопасность Европы.

"Время Соединенных Штатов как единственного гаранта европейской безопасности прошло. Это давно назревало. Европа должна усилить военную силу и усилить НАТО", – сказал Хегсет.

Более того, на заседание 11 апреля Хегсет не присутствовал физически. Он подключился по видеоконференции.

4 июня пройдет новый "Рамштайн". На этот раз впервые без министра США. Его не будет ни физически, ни онлайн. Вместо главы Пентагона на заседании будет посол США при НАТО, об этом сообщает корреспондентка Радио Свобода со ссылкой на источники. Также и 5 июня Хегсет, вероятно, не будет присутствовать на заседании Совета Украина-НАТО.

Ранее издание Politico писало, что Минобороны США сослалось на проблемы с графиком Гегсета. В то же время пресс-секретарь Кингсли Уилсон подчеркнула, что "США сосредоточены на скорейшем окончании войны в Украине на условиях, которые обеспечат длительный мир".

Как пишет AP, это "последний из серии шагов, которые США сделали, чтобы дистанцироваться от войны в Украине".

Встреча 4 июня

Встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины 4 июня проходила по такому расписанию (время указано по киевскому времени):

12:30 — пресс-конференция генерального секретаря НАТО Марка Рютте;

15:00 — прибытие участников и вступительные заявления;

15:00 — выступление генерального секретаря НАТО и министра обороны Украины Рустема Умерова;

16:00 — открытие заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины;

18:30 — совместная пресс-конференция.

Во встрече принял участие министр обороны Украины Рустем Умеров, а завтра в более узком кругу соберутся министры обороны Альянса, чтобы завершить последние приготовления к саммиту НАТО в Нидерландах в конце этого месяца.

Перспективы

Учитывая постепенное отстранение США от формата "Рамштайн" "Телеграф" решил поинтересоваться о том, какие перспективы у данного формата в будущем.

Политолог "Института мировой политики" Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" выразил мнение, что пока в "Рамштайне" есть европейский интерес, то в нем есть смысл.

"Можно многое делать разных полезных вещей. Поэтому я думаю, что ничего в этом такого экстраординарного нет.

Я думаю, что это не трагедия. А что теряем от того, что нет сегодня Штатов? Теряем американский военный потенциал, это понятно. Но мы его и так и так теряем. Просто Соединенные Штаты сворачивают свое участие в безопасности. Поэтому отказ от "Рамштайна" это производная, а не главная причина", — сказал он.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий также считает, что у "Рамштайна" есть смысл и без США.

"Он должен быть. Они (европейцы — Ред.) должны на себя рассчитывать. Не нужно было всегда полагаться на то, что помощь Соединенных Штатов будет постоянно. У европейцев есть деньги, есть деньги", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, для чего США хотели сменить место переговоров России и Украины.