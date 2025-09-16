"Венгрия — это диктатура". Чем отличается правление Путина и Орбана

До прихода власти Орбана Венгрия имела самый высокий уровень жизни

Венгрия не является демократической страной, она при правлении премьер-министра Виктора Орбана стала диктатурой. Но не такой как Россия, потому что у них есть кардинально отличительная черта.

Об этом "Телеграфу" рассказал Чаба Молнар — депутат Европейского парламента от Венгрии (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов) в материале "У Путина есть компромат на Орбана? В Европарламенте рассказали, что стоит за политикой венгерского правительства".

По его словам, последние 15 лет до прихода к власти Орбана Венгрия была лидером среди новых стран Центрально-Восточной Европы в составе ЕС. В стране был самый высокий уровень жизни. По официальным данным Еврокомиссии, система здравоохранения Венгрии была лучше, чем в Испании и Италии.

Но сейчас страна стала самой бедной в Европе. Ее систему образования и здравоохранения считают самой плохой.

"Они были заинтересованы не в благополучии венгерского народа, а в обогащении. Конечно, от них сложно избавиться, ведь у них (партия Fidesz — ред.) супербольшинство в венгерском парламенте, вводят новую конституцию и избирательное законодательство", — говорит Молнар.

По его словам, по новому избирательному закону почти невозможно победить на выборах. Потому что они не свободные и не честные, и это основная проблема не только для оппозиции.

"Венгрия — это диктатура. Не такая, как система Путина, потому что в России диктатура, которй руководит убийца в крови", — объясняет Молнар.

Он говорит, что в настоящее время Венгрия больше не является демократической страной. В следующем году в стране пройдут выборы — согласно опросам общественного мнения, у оппозиционных партий устойчивое преимущество над действующей партией премьер-министра Орбана. Но как они закончатся спрогнозировать тяжело.

