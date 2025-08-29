Доброе слово и пистолет. Загородний назвал рычаги влияния Украины на Орбана

Орбан – опытный политик и чувствует "красные" линии

Венгерский премьер Виктор Орбан остро критикует и даже угрожает Киеву, но знает, когда нужно остановиться. Будапешт обжалует в суде решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 г., которое позволило финансировать военную помощь Украине за счет налогообложения доходов от замороженных активов РФ, но нам не нужно беспокоиться по этому поводу.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, смог ли президент США Дональд Трамп убедить Орбана изменить свою риторику и позицию и не блокировать вступление Украины в ЕС, убрать запрет на помощь Киеву от Европы.

Он напомнил историю, когда принимали решение о начале переговоров Евросоюза с Украиной и многие спорили по этому поводу.

— Орбан — очень хитроватый политик. Чувствует, где не нужно переходить "красные" линии, как бы мы к нему ни относились. Он, например, сказал: "Я не голосовал, в то время меня не было на месте". Кофе пошел пить, в туалет отлучился или что-то другое. Это уже устойчивое выражение — "кофе по-венгерски". Но нужно смотреть на действия. Если все риторикой и ограничится, значит, результативно побеседовали. Если нет (и блокировка будет продолжаться. — Ред.), то поговорили нерезультативно, — говорит политолог.

По его мнению, Орбан — опытный политик. Поэтому, взяв деньги россиян, будет действовать даже вопреки просьбам Трампа или половинчато. И хотя во второстепенных вопросах может уступить, в основных — будет заказывать музыку.

— Европейцы нашли юридическую формулу, позволяющую игнорировать мнение некоторых членов за нарушение каких-либо требований. Поэтому я подозреваю, что юридическое решение (о финансировании военной помощи Украине за счет замороженных активов РФ. — Ред.) было оформлено правильно, — считает политический эксперт.

Поэтому можно судиться, простите, хоть до ус*рачки. Вопрос в том, что и когда ты добьешься. Может, 10 лет будешь судиться и когда даже теоретически будет решение, не факт, что оно будет актуально в то время, — предположил управляющий партнер НАГ.

Он призвал спокойно относиться к критике Венгрии в адрес Украины, искать рычаги давления на Будапешт и продолжать наносить удары по нефтепроводу "Дружба", проложенному на территории России, по котрому Венгрия получает черное "золото".

— Так что Украина уже разговаривает с Венгрией добрым словом и пистолетом. Так можно достичь больше, чем добрым словом. [А венгры] пусть дальше судятся. Многое может произойти и без них. Тарас Загородний

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" тактику Трампа "палки и пистолета" в отношении союзников Путина.