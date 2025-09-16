"Угорщина — це диктатура". Чим відрізняється правління Путіна та Орбана

До приходу влади Орбана Угорщина мала найвищий рівень життя

Угорщина не є демократичною країною, вона за правління прем'єр-міністра Віктора Орбана стала диктатурою. Але не такою як Росія, бо у них є кардинально відмінна риса.

Про це "Телеграфу" розповів Чаба Молнар — депутат Європейського парламенту від Угорщини (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів) в матеріалі "У Путіна компромат на Орбана? В Європарламенті розповіли, що стоїть за політикою угорського уряду".

За його словами, останні 15 років, до приходу до влади Орбана, Угорщина була лідером серед нових країн Центрально-Східної Європи у складі ЄС. В країні був найвищий рівень життя. За офіційними даними Єврокомісії, система охорони здоров’я Угорщини була кращою, ніж в Іспанії та Італії.

Але наразі країна стала найбіднішою в Європі. Її систему освіти та охорони здоров'я вважають найгіршою.

"Вони були зацікавлені не в добробуті угорського народу, а в збагаченні. Звичайно, їх складно позбутися, адже що вони (партія Fidesz — ред.) мають супербільшість в угорському парламенті, вводять нову конституцію й виборче законодавство", — каже Молнар.

За його словами, згідно з новим виборчим законом майже неможливо перемогти на виборах. Бо наразі вони не вільні і не чесні, і це основна проблема не тільки для опозиції.

"Угорщина — це диктатура. Не така, як система Путіна, тому що в Росії диктатура, якою керує вбивця в крові", — пояснює Молнар.

Він каже, що наразі Угорщина більше не є демократичною країною. Наступного року в країні пройдуть вибори — згідно з опитуваннями громадської думки, опозиційні партії мають стійку перевагу над чинною партією прем’єр-міністра Орбана. Але як вони закінчаться спрогнозувати важко.

