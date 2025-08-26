Орбан взялся на рубильник: правда ли, что Украина может остаться без электричества из-за Венгрии

Глава МИД Венгрии назвал и причину, по которой Венгрия не будет это делать

Венгерские политики продолжают выступать с публичными антиукраинскими заявлениями. Причиной этого является нефтепровод "Дружба" — одна из крупнейших систем для транспортировки нефти из России в страны Европы.

Глава венгерского МИД заявил, что страна может остановить поставки электроэнергии для Украины — около 20-40% от общего импорта. "Телеграф" обратился к эксперту по вопросам энергетики Геннадию Рябцеву, чтобы выяснить, действительно ли Украина может потерять жизненно необходимую энергетику из-за оскорблений политиков соседней страны.

Венгрия может, но решимости не хватает

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ежемесячно импортирует треть своей электроэнергии из Венгрии, и Будапешт мог бы создать проблемы для Киева.

Мы могли бы создать такие трудности для соседней страны. Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления. Маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент. Почему я это говорю? Потому что мы выше этого. Петер Сийярто

Петер Сийярто / Facebook

Сийярто подчеркнул, что удары по "Дружбе" серьезно бьют по интересам Венгрии. Он обвинил Еврокомиссию в молчаливом согласии с действиями Киева и назвал ее "соучастником нападения Украины", отметив, что под угрозой оказались поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию. Министр также истолковал слова президента Украины Владимира Зеленского как "открытую, грубую и бесстыдную угрозу" Будапешту.

По его версии, украинский лидер дал понять: если Венгрия не займет проукраинскую позицию, как того требуют Брюссель и Европейская народная партия вместе с ее венгерским партнером партией "Тиса", то нефтепровод "Дружба" и в дальнейшем будет оставаться под ударом.

"В Украине проводится откровенная антивенгерская политика. Украинцы ожидают, что Брюссель и их венгерские губернаторы окажут на Венгрию достаточное давление, чтобы она отказалась от своей нынешней позиции и перешла на позицию, которая полностью противоречит венгерским интересам, но соответствует украинским", – заявил Сийярто.

Он напомнил, что нефть поступает в Венгрию двумя путями — из России по "Дружбе" и из Хорватии через трубопровод "Адрия", однако его мощностей недостаточно.

"Поставки энергоносителей — это не политический и не идеологический вопрос. Обстрелы "Дружбы" вредят не России, а венграм и словакам", — подытожил министр.

Будапешт уже заработал миллионы евро

Украина импортирует электроэнергию из Венгрии по рыночным тарифам, преимущественно в дневные и вечерние часы, когда спрос и цены являются самыми высокими.

По словам аналитика Дарьи Орловой, зимой 2025 года цены на венгерскую электроэнергию для Украины колебались в пределах 170-200 евро за мегаватт-час, весной и летом — 120-140 евро.

"За первые 5 месяцев 2025 года Украина импортировала из Венгрии электроэнергии на сумму 54 млн евро. Например, в феврале стоимость импорта составила 16 млн евро, а в мае — 9 млн евро", — уточнила эксперт.

Импорт электроенергии в Украину

Сейчас техническая возможность импорта электроэнергии из Венгрии составляет 600 МВт в час, тогда как для экспорта из Украины в Венгрию доступно 300 МВт.

"Венгрия остается лидером как по объемам импорта электроэнергии в Украину, так и по экспорту из Украины. За первую половину июня 44% всей импортной электроэнергии Украина получила именно из Венгрии. В структуре экспорта доля Венгрии составляет 58%", — добавила Орлова.

Украина останется без света в самый трудный период?

В комментарии "Телеграфу" эксперт по вопросам энергетики, руководитель спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что позиция венгерского политика выглядит странной по нескольким причинам.

Мне непонятны две вещи. Первое, какое отношение имеет этот политик к деятельности частной венгерской нефтеперерабатывающей компании, которая имеет заводы по всей Европе, которая уже давно диверсифицировала источники поставок нефти для этих заводов. Второе, мне непонятно, каким образом любой политик может вмешаться в деятельность независимого энергетического регулятора. То есть это нарушение как минимум двух регламентов одной директивы Европейского парламента и Совета относительно работы рынка электрической энергии Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев / Facebook

Эксперт подчеркнул, что законодательство ЕС прямо запрещает любое вмешательство правительств в функционирование энергетических рынков.

"Может нужно этому политику сначала почитать действующее законодательство, которого он должен придерживаться", — добавил он.

В то же время Рябцев считает, что Украина имеет право и должна пересмотреть свою позицию относительно транзита российской нефти.

"Может и Украине стоит позаботиться о собственной национальной безопасности и вспомнить, что соглашение об ассоциации с ЕС содержит возможность не выполнять транзитные договоры, если их выполнение вредит национальным интересам государства транзитера, а именно Украины. Наверное, чтобы прекратить эти разговоры, стоит разорвать контракт между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" российской, как такой, что вредит национальным интересам Украины, потому что это вообще напоминает поставки бензина нацистской Германией во время битвы под Москвой в Японию через территорию Советского Союза", — заявил он.

Рябцев отметил, что нынешняя ситуация является нонсенсом, ведь Украина фактически транзитом помогает наполнять бюджет страны-агрессора.

"Это нонсенс вообще. Мы транзитируем через свою территорию российскую нефть, пополняя федеральный бюджет Российской Федерации. Сколько мы можем это делать?", — подчеркнул он.

По его мнению, венгерские политики, которые так болезненно заступаются за функционирование нефтепровода "Дружба", заботятся не о национальной безопасности, а о собственной выгоде.

"Потому что иным, чем определенными финансовыми вливаниями в эти политические силы со стороны российских структур или каких-то частных структур, объяснить такую позицию трудно", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с начала 2025 года Будапешт блокирует открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины в Европейский Союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убеждён, что интеграция Украины в ЕС приведёт войну в Европу. "Мы не хотим быть в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны и представляет неизбежную угрозу для нас", — заявлял он.