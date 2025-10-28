Юлія Тимошенко одягла пальто за 300 тисяч: що за бренд і як виглядає

Політикиня не перестає дивувати українців своїми вбраннями

Юлія Тимошенко – народна депутатка України вже понад 20 років. За час при владі українці бачили її у різних образах та з різними зачісками. Однак вона завжди виглядала стильно та дорого.

Так і цього разу під час чергового публічного виходу Юлія Володимирівна вразила бездоганним смаком та вартістю вбрання. Депутатка завітала до Національної музичної академії України, де проходили урочистості з приводу 162-річчя від дня заснування.

Сьогодні привітала колектив викладачів та студентів зі 162-річчям від дня заснування Національної музичної академії України. Подякувала цим людям за їхню велику і добру справу Юлія Тимошенко

Фото із заходу Тимошенко опублікувала у своєму Facebook. На них можна побачити, що політик прийшла до студентів у світлому кашеміровому пальто-бушлаті з чорними гудзиками та фірмовою косою на голові, яка вже давно стала її візитною карткою.

Як виявилося, це пальто італійського бренду Brunello Cucinelli, яке коштує 6600 євро, що в розрахунку на гривні перевищує 320 тисяч.

До речі, раніше у ЗМІ була інформація, що бренд не закрив свої магазини в Росії, незважаючи на санкції, і продає там свій кашемір за завищеними цінами. Коли про це стало відомо, акції модного дому Brunello Cucinelli вперше у його історії впали на 15%.

