Юлія Тимошенко одягла пальто за 300 тисяч: що за бренд і як виглядає

Галина Струс
Юлія Тимошенко вигуляла обновку від італійського бренду Новина оновлена 28 жовтня 2025, 13:32
Юлія Тимошенко вигуляла обновку від італійського бренду. Фото Колаж "Телеграф"

Політикиня не перестає дивувати українців своїми вбраннями

Юлія Тимошенко – народна депутатка України вже понад 20 років. За час при владі українці бачили її у різних образах та з різними зачісками. Однак вона завжди виглядала стильно та дорого.

Так і цього разу під час чергового публічного виходу Юлія Володимирівна вразила бездоганним смаком та вартістю вбрання. Депутатка завітала до Національної музичної академії України, де проходили урочистості з приводу 162-річчя від дня заснування.

Сьогодні привітала колектив викладачів та студентів зі 162-річчям від дня заснування Національної музичної академії України. Подякувала цим людям за їхню велику і добру справу

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко, пальто, фото

Фото із заходу Тимошенко опублікувала у своєму Facebook. На них можна побачити, що політик прийшла до студентів у світлому кашеміровому пальто-бушлаті з чорними гудзиками та фірмовою косою на голові, яка вже давно стала її візитною карткою.

Юлія Тимошенко, пальто, фото

Як виявилося, це пальто італійського бренду Brunello Cucinelli, яке коштує 6600 євро, що в розрахунку на гривні перевищує 320 тисяч.

курс євро, гривня

До речі, раніше у ЗМІ була інформація, що бренд не закрив свої магазини в Росії, незважаючи на санкції, і продає там свій кашемір за завищеними цінами. Коли про це стало відомо, акції модного дому Brunello Cucinelli вперше у його історії впали на 15%.

