Не дружила с девочками и занималась гимнастикой: как в детстве выглядела Юлия Тимошенко

А еще имела пышную шевелюру и носила белые банты

Юлия Тимошенко — одна из самых ярких политиков в Украине уже около 30 лет. Она пришла в Верховную Раду в 1997 году и больше не выходила из нее, оставаясь депутатом все это время. Украинцы помнят образ Тимошенко с косой, а вот как она выглядела в детстве и юности мало кто знает.

"Телеграф" расскажет, какой была лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в юные годы.

Что известно о детстве и юности Тимошенко?

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске, сейчас ей 65 лет и она продолжает свою политическую карьеру в Верховной Раде.

Известно, что маленькая Юля жила с мамой на третьем этаже дома по улице Кирова. Сейчас уже нет ни города Днепропетровск (теперь это Днепр), ни той улицы, на который она жила (ее переименовали). Как рассказала жительница того самого дома, которая жила по соседству, мама с детства прививала Юле любовь к красивым нарядам, прическам и опрятности.

Тимошенко училась в нескольких школах — сначала училась в 37-й городской школе, а окончила 75-ю. В этот школьный период будущая политик занималась художественной гимнастикой. Также известно, что Юлия Владимировна хорошо училась – на пятерки и четверки. А вот дружбу водила больше с мальчиками, чем с девочками.

На старых архивных фото Юлии Тимошенко, которые есть в сети, можно заметить, что она всегда безупречно выглядела. Особенно часто на снимках она появлялась с красивыми прическами с белыми бантами и непременно с накрахмаленными белоснежными воротниками.

Чувство стиля осталось с Тимошенко на всю жизнь. Ее часто называли иконой стиля в Верховной Раде, а ее образ с косой на голове стал визитной карточкой политика. Даже сейчас Юлия Владимировна время от времени заплетает свою фирменную косу.

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