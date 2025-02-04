В платье с кружевом и уже с косой: как выглядела Тимошенко 20 лет назад, когда ее впервые назначили премьером (фото)

В этот день, 4 февраля 2005 года, политик стала первой женщиной-премьером

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики, она при власти в стране практически с самого начала независимости Украины. Политик стала первой женщиной, которую дважды назначали премьер-министром. Впервые это произошло ровно 20 лет назад — 4 февраля 2005 года.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Юлия Тимошенко в день, когда впервые стала премьер-министром Украины.

Юлия Тимошенко — первая женщина-премьер

В 2004 году Юлия Тимошенко поддержала Виктора Ющенко во время Оранжевой революции, а в Верховной Раде была создана коалиция "Сила народа" из их двух партий — БЮТ и блок "Наша Украина". После победы Ющенко на выборах в феврале 2005 года Юлия Тимошенко стала главой правительства.

Юлия Тимошенко 4 февраля 2005 года. Фото: Getty Images

На архивных фото из Верховной Рады 4 февраля 2005 года можно увидеть, какой счастливой была Тимошенко после своего назначения премьер-министром Украины. Радостная политик принимала поздравления от коллег, принимала огромные букеты и просто сияла.

Юлия Тимошенко 4 февраля 2005 года. Фото: Getty Images

При этом можно обратить внимание на наряд молодой Юлии Тимошенко, который она надела в тот день в Раду. Как видно, на ней закрытое серое платье делового стиля с кокетливыми кружевными рукавами и воротничком. При этом у новоиспеченного премьера любимая прическа — коса, обвитая вокруг головы, которая уже тогда становилась главной фишкой ее политического образа.

Юлия Тимошенко 4 февраля 2005 года. Фото: Getty Images

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