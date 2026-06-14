"Никто не доволен": Израиль критикует Трампа за соглашение с Ираном, о чем оно и когда подпишут

В Тель-Авиве полагают, что будущие договоренности недолговечны

Израильские чиновники раскритиковали предстоящую сделку между США и Ираном. В стране уверены, что данное соглашение не устраняет угрозы насчет ядерной и ракетной программ Тегерана. Однако есть важный нюанс насчет ее подписания.

Как оказалось, Тель-Авив беспокоит отсутствие возможности влиять на содержание документа. Об этом пишет Ynet.

"Его (Израиля, — ред.) голос не слышен. Это плохое соглашение. Никто этим не доволен. Все понимают, что это плохо для нас и наносит ущерб интересам Израиля", — сказал изданию один из чиновников.

Другой высказался высказался более резко, сказав: "Трамп нас подставил".

По словам еще одного источника, данную сделку воспринимают как результат давления Ирана и уступок Соединенных Штатов Америки. При этом, чиновник сомневается, что соглашение вообще подпишут и что оно долго просуществует.

"Во всяком случае, таково настроение в нашем регионе, и поэтому соглашение — по крайней мере в краткосрочной перспективе — будет считаться провалом. Я по-прежнему скептически отношусь как к подписанию соглашения, так и к его долговечности", — добавил он.

Как оказалось, нынешнее рамочное соглашение, которое стороны намерены подписать — не соответствует ни одному из принципов, о которых говорил Израиль в начале военной операции. В частности, она:

не включает в себя существенных положений по иранской ракетной программе,

не требует ликвидации региональной сети посредников

не затрагивает вопрос смены режима.

По ядерной программе тоже есть разногласия:

США говорят, что иранские запасы обогащённого урана должны быть вывезены и уничтожены.

Иран говорит только о разбавлении этих материалов.

Поэтому в Израиле опасаются, что Иран сможет сравнительно быстро вернуться к разработке ядерного оружия, особенно если в США сменится администрация.

При этом, в Штатах говорят о вывозе и уничтожении, а Иран лишь о разбавлении. Поэтому есть опасение, что в будущем, возможно на следующий день после ухода Трампа — режим сможет быстро возобновить гонку за ядерным оружием.

В Израиле полагают, что американский президент хочет быстро закончить войну и доказать дипломатическое достижение, потому Штаты готовы пойти на компромисс.

Экономический вопрос также стал тревожным для Израиля, поскольку снятие ограничений на экспорт иранской нефти может пополнить казну страны миллиардами долларов. Из-за этого есть опасения, что Тегеран потратит часть суммы на восстановление военного потенциала, а также на разработку ракетного вооружения.

Почему Израиль недоволен соглашением. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Когда будет подписание сделки?

Министерство иностранных дел Ирана не подтверждает подписание первоначального соглашения о прекращении огня с США 14 июня, о котором ранее заявлял Трамп. Об этом сообщает Reuters.

"Нам придется подождать и увидеть точную дату подписания меморандума о взаимопонимании, хотя это будет не завтра", — сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Однако он не исключает подписания соглашение в ближайшее время.

"Нельзя исключать возможности того, что это произойдет в ближайшие дни. Однако из-за колебаний другой стороны, мы должны быть осторожными, делая любые комментарии относительно этого процесса", — отметил Багаи.

Эсмаил Багаи

Позже американский чиновник, беседовавший с журналистами, отказался уточнять сроки, но заявил: "Это отличная и очень выгодная сделка".

Что известно о соглашении

Сделка подробно рассматривает все ядерные вопросы и удовлетворяет все требования США. Предусматривает немедленное открытие пролива без взимания платы за проход, а также возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней. Взамен будет снята и блокада США. До этого американские чиновники говорили, что после открытия пролива Ирану будут предоставлены временные послабления в санкциях, позволяющие продавать нефть в течение 60 дней. Это принесет Тегерану ценный доход.

Снятие санкций будет увеличено, если Иран выполнит условия первоначального соглашения и проявит "добросовестность" в последующих переговорах. При этом, Иран настаивает на получении части денег сразу же после подписания любого первоначального соглашения, в то время как США заявляют, что они будут разблокироваться траншами в зависимости от выполнения условий.

В последние дни США, Иран и Катар обсуждали механизм, с помощью которого Иран получит доступ к части своих замороженных средств в Катаре для закупки гуманитарной продукции.

Что известно о соглашении. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на газоне Национальной аллеи в Вашингтоне внезапно появились гигантские цифры "8647". Администрация Белого дома расценивает это как угрозу президенту США Дональду Трампу.