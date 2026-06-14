Многие даже не задумываются: эти ошибки при сборе помидоров могут уничтожить весь урожай

Во время сбора овощей его часто просто срывают руками и складывают в ведро, но за этим привычным действием может скрываться риск для всего урожая

Сбор помидоров кажется простым делом, но именно на этом этапе огородники часто нечаянно наносят растениям значительный вред. Из-за неправильных действий кусты можно повредить, что ослабляет их рост и развитие, а также могут "прилипнуть" болезни.

Какие ошибки допускают огородники, написали в "podravski". Их всего шесть.

На что нужно обратить внимание

Одной из главных ошибок является резкое срывание плодов. Когда помидоры отрывают силой, легко повредить не только плод, но и ветку или стебель. Такие микротравмы вызывают стресс у растения, замедляют формирование новых завязей и открывают путь инфекциям.

Опасен также сбор во время влажной погоды. Капли дождя или роса способствуют быстрому распространению грибковых заболеваний. Достаточно прикоснуться к пораженному растению, чтобы инфекция перешла на другие кусты. В таких условиях болезни развиваются особенно быстро и могут уничтожить значительную часть урожая.

Еще одна распространенная проблема – механические повреждения кустов. Во время сбора огородники иногда ломают ветки или наступают на растения, чтобы добраться до плодов. Это особенно критично для высокорослых сортов, где на побегах одновременно растут и цветы, и молодые помидоры.

Не менее вреден несвоевременный сбор. Перезрелые плоды трескаются, начинают портиться и привлекают вредителей. При этом растение тратит силы на испорченные помидоры вместо формирования нового урожая.

Отдельное внимание следует уделить листьям. Чрезмерное его удаление при сборе ослабляет растение, снижает фотосинтез и может привести к перегреву плодов на солнце.

Специалисты также отмечают важность чистого инструмента. Ножницы или ножи без дезинфекции могут переносить болезни с одного куста на другой, особенно в теплицах.

Эти действия при сборе помидоров вредят растениям больше, чем вредители. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о хитрости от турок, как они выращивают вкусные и огромные помидоры.