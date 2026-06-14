Укр

Многие даже не задумываются: эти ошибки при сборе помидоров могут уничтожить весь урожай

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как не навредить урожаю помидоров
Как не навредить урожаю помидоров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Во время сбора овощей его часто просто срывают руками и складывают в ведро, но за этим привычным действием может скрываться риск для всего урожая

Сбор помидоров кажется простым делом, но именно на этом этапе огородники часто нечаянно наносят растениям значительный вред. Из-за неправильных действий кусты можно повредить, что ослабляет их рост и развитие, а также могут "прилипнуть" болезни.

Какие ошибки допускают огородники, написали в "podravski". Их всего шесть.

На что нужно обратить внимание

Одной из главных ошибок является резкое срывание плодов. Когда помидоры отрывают силой, легко повредить не только плод, но и ветку или стебель. Такие микротравмы вызывают стресс у растения, замедляют формирование новых завязей и открывают путь инфекциям.

Опасен также сбор во время влажной погоды. Капли дождя или роса способствуют быстрому распространению грибковых заболеваний. Достаточно прикоснуться к пораженному растению, чтобы инфекция перешла на другие кусты. В таких условиях болезни развиваются особенно быстро и могут уничтожить значительную часть урожая.

Еще одна распространенная проблема – механические повреждения кустов. Во время сбора огородники иногда ломают ветки или наступают на растения, чтобы добраться до плодов. Это особенно критично для высокорослых сортов, где на побегах одновременно растут и цветы, и молодые помидоры.

Не менее вреден несвоевременный сбор. Перезрелые плоды трескаются, начинают портиться и привлекают вредителей. При этом растение тратит силы на испорченные помидоры вместо формирования нового урожая.

Отдельное внимание следует уделить листьям. Чрезмерное его удаление при сборе ослабляет растение, снижает фотосинтез и может привести к перегреву плодов на солнце.

Специалисты также отмечают важность чистого инструмента. Ножницы или ножи без дезинфекции могут переносить болезни с одного куста на другой, особенно в теплицах.

Как правильно срывать помидоры, чтобы не навредить растению
Эти действия при сборе помидоров вредят растениям больше, чем вредители. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о хитрости от турок, как они выращивают вкусные и огромные помидоры.

Теги:
#Помидоры #Томаты #Огород #Врожай